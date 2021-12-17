ФОТО. Довбик проводит отпуск на Мальдивах

Украинский футболист «Днепра-1» отдыхает перед второй частью сезона

  • 17.12.2021 09:46
  • 2723 просмотра
  • 1 комментарий
ФОТО. Довбик проводит отпуск на Мальдивах
© СК Днепр-1. Артем Довбик (слева)

24-летний нападающий «Днепра-1» и сборной Украины Артем Довбик в отпуске загорает на Мальдивах.

«Привет», — написал Довбик, комментируя свое фото на фоне океана.

В текущем сезоне Артем провел за «Днепр-1» 18 матчей во всех турнирах, где забил 14 мячей и отдал 5 результативных передач.

Источник — Instagram

(5 голосов)

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Комментарии
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    Владимир Пидвирный
    Владимир Пидвирный, 17.12.2021 10:09
    0
    Рік цілком вдалий для цього талановитого гравця. Тепер Артем може і відпочити добряче. І фото суперове, яка красота. Тільки бракує губатої красуні.
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