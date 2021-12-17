Максим ШАЦКИХ: «УПЛ и Лига чемпионов — это как земля и космос»

Бывший форвард киевского «Динамо» и сборной Узбекистана Максим Шацких уверен, что выступление в еврокубках серьезно повлияло на игру украинских клубов в текущем сезоне.

«Повлияло ли участие в еврокубках на игру «Динамо, «Шахтера» и «Зари», которым приходилось разрываться на два фронта? Конечно, повлияло. Но, когда я играл, то ждал второй игры за неделю, для меня нормально было играть дважды в неделю — матч, восстановление, снова матч. Так лучше, и я никогда не жаловался. Однако я говорю о себе. У «Динамо» были серьезные соперники в группе Лиги чемпионов, киевлянам приходилось действовать вторым номером, они много сил отдавали, плюс поражения не добавляли энергии и хороших эмоций.

Кто-то быстрее от этого отходил и погружался в чемпионат Украины, кто-то медленнее, и «Шахтера» это тоже касается. УПЛ и Лига чемпионов — это как земля и космос. Проблема в уровне нашего чемпионата», — отметил Шацких.

Ни один украинский клуб не вышел в стадию плей-офф в еврокубковом сезоне 2021/2022.