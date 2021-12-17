Полузащитник сборной Северной Македонии покинул Мариуполь

Опорный полузащитник Стефан Спировски договорился о расторжении контракта с «Мариуполем».

31-летний игрок сборной Северной Македонии (39 матчей, 1 гол за национальную команду) перебрался в украинский клуб в сентябре этого года на правах свободного агента.

В составе «Мариуполя» Спировски провел 6 матчей и забил 1 мяч в чемпионате (в дебютном поединке в ворота «Александрии»). Также на его счету 1 игра в Кубке Украины.

«Мариуполь» после 18 туров замыкает турнирную таблицу УПЛ. От зоны стыковых матчей команда отстает на 5 очков, от спасительного 12-го места - на 9 баллов.