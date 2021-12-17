Волынь, Прикарпатье и Карпаты интересуются экс-хавбеком Полесья

«Волынь», «Прикарпатье» и «Карпаты» интересуются бывшим полузащитником «Полесья» Богданом Орынчаком.
Орынчак перешел в «Полесье» прошлым летом. В нынешнем сезоне хавбек сыграл в 12 матчах, но результативными действиями не отмечался.
Ранее 28-летний Орынчак уже выступал за «Прикарпатье» и «Волынь». В сезоне 2020/21 Богдан стал лучшим бомбардиром луцкой команды.
«Полесье» ушло на зимнюю паузу на девятом месте в Первой лиге.
Источник — Sportarena
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