Свитолина, Костюк и Калинина заявились на второй турнир в Аделаиде

Украинские теннисистки Элина Свитолина, Марта Костюк и Ангелина Калинина заявлены в основную сетку турнира WTA250 в Аделаиде.
Соревнования пройдут во время второй игровой недели в Австралии – с 10 по 16 января 2022 года.
Помимо Свитолиной, в основу также заявились Кори Гауфф и Тамара Зиданшек, которые также входят в топ-30.
Источник — Sport.ua
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