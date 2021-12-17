Александр ЗИНЧЕНКО: «Петраков смог расположить к себе команду»

25-летний футболист английского «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал о своих взаимоотношениях с главным тренером национальной сборной Украины Александром Петраковым.

«Прежде всего, он – очень порядочный человек. Это сразу было заметно, потому что мы не были с ним знакомы. Хотя судьба могла нас свести намного раньше, но по разным обстоятельствам этого не произошло.

Однако только мы познакомились, переговорили по телефону – человек оставил очень хорошее впечатление о себе. То, как он расположил к себе команду и как построил отношения между футболистами, заслуживает уважения. И, безусловно, это тренер, достижения которого говорят о нем самом», - сказал Зинченко.