Александр ЗИНЧЕНКО: «Петраков смог расположить к себе команду»

Лидер сборной Украины – о главном тренере

  • 17.12.2021 01:39
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Александр ЗИНЧЕНКО: «Петраков смог расположить к себе команду»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

25-летний футболист английского «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал о своих взаимоотношениях с главным тренером национальной сборной Украины Александром Петраковым.

«Прежде всего, он – очень порядочный человек. Это сразу было заметно, потому что мы не были с ним знакомы. Хотя судьба могла нас свести намного раньше, но по разным обстоятельствам этого не произошло.

Однако только мы познакомились, переговорили по телефону – человек оставил очень хорошее впечатление о себе. То, как он расположил к себе команду и как построил отношения между футболистами, заслуживает уважения. И, безусловно, это тренер, достижения которого говорят о нем самом», - сказал Зинченко.

Источник — Рейтинг букмекеров

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