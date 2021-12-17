Валенсия и Бетис выиграли в овертаймах, Хетафе пропустил 5 мячей в Кубке

16 декабря состоялись заключительные матчи 1/32 финала Кубка Испании.
«Валенсия» и «Бетис» выиграли в овертаймах, «Хетафе» пропустил 5 мячей, «Мальорка» забила 6 голов.
Кубок Испании
1/32 финала, 16 декабря
- Аморебьета – Альмерия – 1:2
- Арентейро – Валенсия – 1:3 (д.в.)
- Льянера – Мальорка – 0:6
- Талавера – Бетис – 2:4 (д.в.)
- Луго – Мирандес – 1:2
- Альбасете – Кадис – 0:1
- Балеарес – Хетафе – 5:0
- Депортиво – Осасуна – 1:2
- Манча – Гранада – 1:0
Источник — Sport.ua
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