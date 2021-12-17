Сампдория нанесла поражение Торино. Кто сыграет в 1/8 финала Кубка Италии?

В матче 1/16 финала Кубка Италии «Сампдория» нанесла поражение «Торино» (2:1).
На стадии 1/8 финала «Сампдория» будет играть против «Ювентуса».
Кубок Италии. 1/16 финала
«Сампдория» – «Торино» – 2:1
Голы: Квальярелла, 16 (пен), Верре, 60 – Мандрагора, 54.
Все пары 1/8 финала, январь 2022 года
- Ювентус – Сампдория
- Сассуоло – Кальяри
- Наполи – Фиорентина
- Аталанта – Венеция
- Милан – Дженоа
- Лацио – Удинезе
- Рома – Лечче
- Интер – Эмполи
Видеообзор матча.
ГОЛ! 1:0. Квальярелла, 16 мин (пен).
ГОЛ! 1:1. Мандрагора, 54 мин (пен)
ГОЛ! 2:1. Верре, 60 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
Источник — Sport.ua
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