Сампдория нанесла поражение Торино. Кто сыграет в 1/8 финала Кубка Италии?

На стадии 1/8 финала «Сампдория» будет играть против «Ювентуса»

  • 17.12.2021 00:17
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Сампдория нанесла поражение Торино. Кто сыграет в 1/8 финала Кубка Италии?
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 1/16 финала Кубка Италии «Сампдория» нанесла поражение «Торино» (2:1).

На стадии 1/8 финала «Сампдория» будет играть против «Ювентуса».

Кубок Италии. 1/16 финала

«Сампдория» – «Торино» – 2:1

Голы: Квальярелла, 16 (пен), Верре, 60 – Мандрагора, 54.

Все пары 1/8 финала, январь 2022 года

  • Ювентус – Сампдория
  • Сассуоло – Кальяри
  • Наполи – Фиорентина
  • Аталанта – Венеция
  • Милан – Дженоа
  • Лацио – Удинезе
  • Рома – Лечче
  • Интер – Эмполи

Видеообзор матча.

ГОЛ! 1:0. Квальярелла, 16 мин (пен).

ГОЛ! 1:1. Мандрагора, 54 мин (пен)

ГОЛ! 2:1. Верре, 60 мин.

Видеообзор первого тайма.

Видеообзор второго тайма.

Источник — Sport.ua

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