Подъем Костюк и Калининой, беда Ястремской, олимпийская медаль Свитолиной

Вспоминаем, как украинки провели прошлый сезон

  • 29.12.2021 11:30
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Подъем Костюк и Калининой, беда Ястремской, олимпийская медаль Свитолиной
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

После затяжного локдауна посреди прошлого года сезон-2021 выглядел практически как полноценный. Но, все же, в календарь соревнований были внесены значительные изменения, многие турниры пришлось либо отменять, либо переносить. Если не считать отсутствие в списке абсолютно всех китайских соревнований, то больше всего пострадала австралийская серия, которая традиционно проводится в январе. Теннисисты на Зеленом континенте, который максимально изолировался от внешнего мира, проходили жесткий карантин, Australian Open был перенесен на середину февраля, а многие менее престижные соревнования не состоялись. 

Дальше становилось легче, появлялись новые турниры, а Итоговый даже перенесли из Китая в Мексику. В этих условиях украинские теннисистки продолжали соревноваться, набирать очки и зарабатывать все еще солидные призовые. Удержаться на своем уровне удалось не всем, но были и те, кто приятно порадовал.

Сегодня вспомним, чем запомнились выступления украинок из топ-200. В этом году у нас там восемь представительниц. Столько же у Китая, Италии и Румынии. Больше только у США (27), России (17), Франции (12) и Чехии (9).

Элина СВИТОЛИНА

Возраст: 27
Рейтинг на начало года: 5
Рейтинг на конец года: 15 (-10)
Личный рекорд: 3 (11.09.2017)
Призовые в 2020 году: $1,296,599
Топ-3 турнира по призовым: US Open ($425,000), Australian Open ($219,367), Ролан Гаррос ($133,345).
Матчи: 41-20
Достижение сезона: бронзовая медаль ОИ-2020, титул в Чикаго, серия из 9 побед подряд (в последний раз такое было в 2018-м)

Элина уверенно стартовала на первом турнире в Абу-Даби, недалеко от которого в 2021-м проходила женская квалификация к Australian Open (в Дубае). После неплохих матчей против Джессики Пегулы и Веры Звонаревой в 1/8 финала на тай-брейке третьего сета удалось остановить россиянку Екатерину Александрова. Но в четвертьфинале прилетела «ответочка» от Вероники Кудерметовой, которая впоследствии достаточно попила крови у украинских болельщиков, выиграв еще три матча в течение сезона у наших соотечественниц.

Перед Открытым чемпионатом Австралии Элина сыграла еще на турнире Gippsland Trophy, где снова в 1/4 финала проиграла на этот раз уже бельгийке Элизе Мертенс, и перед AO точно не входила в список фавориток. В первом же матче была непростая победа над чешкой Марией Боузковой, далее были хорошие матчи с Кори Гауфф и удобной по стилю Юлией Путинцевой, после чего Пегула взяла реванш на австралийской земле. Дочка миллиардера отменно провела первую партию, но дальше Элина имела шансы. Во второй партии их использовать удалось, в третьей – нет. У украинки не получалось действовать остро, стабильности и уверенности в ее действиях не наблюдалось.

В Дохе и Дубае мучения продолжились, хорошего тенниса пришлось ждать до одного из американских супертурниров – в Майами. На кортах Miami Open Свитолина поочередно переиграла четырех очень солидных оппоненток, особенно порадовала волевая победа над традиционно сильной в начале сезона Петрой Квитовой. Остановить Элину удалось лишь первой ракетке мира Эшли Барти, которая в том матче была на голову выше и в итоге защитила свой титул.  

Getty Images/Global Images Ukraine. Эшли Барти и Элина Свитолина

О причинах неудач в февральских матчах может сказать тот факт, что именно в то время Свитолина взяла очередную паузу в отношениях с французским теннисистом Гаэлем Монфисом. Нетрудно догадаться, что когда в личной жизни все не очень хорошо, то и на корте будут проблемы. К счастью, Элина и Гаэль довольно быстро разрулили эту ситуацию, уже в начале апреля француз сделал украинке предложение, подарив обручальное кольцо за 700 тысяч евро, и она сказала «Да».

На матчах Кубка Билли Джин Кинг в Черноморске лидер сборной Украины уже играла в статусе будущей невесты, не снимая обручальное кольцо во время матчей. Элина помогла Украине разгромить третий состав японской команды, которая не сумела привезти к нам сильнейших, после того как в Японии этот матч провести не удалось. 

Грунтовый сезон откровенно не заладился. В Штутгарте удалось одержать еще одну волевую победу над Квитовой, но Барти снова оказалась сильнее. На этот раз шансы на победу с австралийкой были неплохие, но после выигрыша первой партии не удалось подать на матч во второй, а после проигрыша тай-брейка, где Элина вела 4:2, третья партия ушла в пользу лидера мирового рейтинга. В Мадриде Свитолина проиграла вообще дикий матч, упустив преимущество 5:1 в третьей партии и не реализовав шесть матчболов в противостоянии со швейцаркой Жиль Тайхман. Элина в том матче слишком много играла Тайхман по ее левый форхенд, из-за чего получила много критики со стороны болельщиков. Также немало критических стрел летело и в тренера Эндрю Беттлса, но он продолжал оставаться в команде украинки.

В Риме после блестящей победы над Гарбинье Мугурусой (6:4, 6:2) Элина ожидаемо проиграла польке Иге Свёнтек, которая на тот момент была действующей чемпионкой Ролан Гаррос. А в Париже в третьем круге на пути Свитолиной стала будущая сенсационная победительница Барбора Крейчикова. Травяной сезон тоже не задался, в это время параллельно шла подготовка в свадьбе, которая состоялась в середине июля. 

Уже в статусе жены Монфиса, но со своей фамилией, Элина отправилась в Токио на Олимпиаду, где добыла свою главную победу в этом году. В нечеловеческих погодных условиях, не показывая выдающего тенниса, украинке удалось на характере добраться до полуфинала, где сильнее оказалась неудобная по стилю чешка Маркета Вондроушова. К счастью, после проигранного полуфинала на этих соревнованиях давался второй шанс, которым Элина и воспользовалась. Победа над представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной далась с большим трудом, удалось отыграться с 1:4 в третьем сете и с седьмого матчбола все же завоевать первую для Украины награду на Олимпийских играх в теннисе.

Начало американской серии оказалось провальным. В Монреале Свитолина уступила Йоханне Конте, для которой эта победа стала последней в профессиональной карьере. Британка после этого проиграла еще два матча, а в декабре сообщила о завершении карьеры, после чего вышла замуж. В Цинциннати Элине не удалось обыграть еще одну свою «клиентку» Анжелик Кербер, появились серьезные опасению и по поводу дальнейших перспектив на американских кортах, и по поводу сохранения прописки в топ-10. Внезапно Элина расцвела на маленьком турнире в Чикаго, где ее поддерживала многочисленная украинская диаспора. 

Первая ракетка Украины с хорошим настроением и титулом поехала на US Open, где показывала достойную игру в каждом матче. После побед над двумя победительницами квалификации удалось разобраться с россиянкой Дарьей Касаткиной и переиграть румынку Симону Халеп, которая после турнира также сыграла свадьбу. Элина имела хорошую сетку, но в четвертьфинале на ее пути стала гроза авторитетов, 19-летняя канадка Лейла Фернандес, до этого выбившая из соревнований Наоми Осаку и Анжелик Кербер. Свитолина вчистую провалила начало матча, попытавшись снова переиграть своим любимым бэкхендом форхенд левши. Далее игра выровнялась, и судьбу матча в итоге решило одно очко на тай-брейке третьего сета. Элина сыграла чуть менее остро у сетки, чем следовала, а канадке удался великолепный обводящий удар по линии. После этого шансы на поездку на Итоговый турнир у Элины еще сохранялись, но травма бедра поставила крест на всех надеждах. В этот раз чуда не произошло, слишком много мы их видели от Свитолиной за последние годы.

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Подвели итог сезона еще одно поражение от Пегулы, которая также вскоре после этого сыграла свадьбу, и проигрыш в первом круге на Тенерифе от перспективной 19-летней колумбийки Марии Осорио. После потери очков за финал Итогового турнира-2019 и еще нескольких соревнований китайской серии наша лучшая теннисистка опустилась на 15-е место рейтинга WTA. Последствием этого стало увольнение Беттлса, о котором так долго просили болельщики. Никто не может сказать, пойдет ли это на пользу Элине, но попробовать точно нужно. Все же подготовка к отдельным соперницам была на очень низком уровне. 

Если судить по сухим цифрам статистики, то в этом сезоне игра Элины не особо поменялась по сравнению с предыдущими годами. Но вот в важные моменты побеждать зачастую не удавалось.

Топ-матч: против Мугурусы в Риме 
Оценка сезона: 6,5 из 10
Задание на следующий сезон:
- минимум – вернуться в топ-10
- максимум – финал турнира Grand Slam

Марта КОСТЮК

Возраст: 19
Рейтинг на начало года: 99
Рейтинг на конец года: 50 (+49)
Личный рекорд: 50 (01.11.2021)
Призовые в 2020 году: $643,865
Топ-3 турнира по призовым: Ролан Гаррос ($200,608), Уимблдон ($101,745), US Open ($75,000), 
Матчи: 25-17 (турниры WTA Tour с квалификацией 24-17)
Достижение сезона: дебют в топ-50, первый миллион долларов призовых, выход в 1/8 финала Ролан Гаррос.

Перед началом года Марта была главной надеждой украинского тенниса в плане прогресса. В конце прошлого сезона тогда еще 18-летней Костюк удалось дебютировать в топ-100, поэтому все ожидали большего. Сама теннисистка говорила, что нацелилась на топ-50, это было реально.

Начиналось все в фантастическом стиле. В Абу-Даби Костюк вышла в дебютный полуфинал на уровне WTA, где уступила россиянке Кудерметовой, ранее переигравшей Свитолину. Снова не обошлось без тай-брейков, на этот раз в стартовой партии. Марта первой заработала сетбол, но дальше не пошло. Той же Кудерметовой она проиграла и в первом круге Australian Open. Но этот матч был проведен уже после двухнедельного карантина, когда теннисистки безвылазно сидели в отелях, что не могло сказаться на качестве самого тенниса. На этот раз Марта проиграла тай-брейк во второй партии, хотя при счете 5:4 имела два сетбола на приеме. Между данными турнирами Костюк сыграла еще на одних соревнованиях в Мельбурне, но после легкой победы над канадкой Габриэлой Дабровски последовало поражение американке Дженнифер Брэди.

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

После Australian Open Костюк переболела ковидом, что негативно сказалось на ее здоровье. Вернулась украинка уже на крупных соревнованиях в Майами и даже провела трехсетовый матч с Цветаной Пиронковой из Болгарии. Но организм еще не был готов к таким нагрузкам, и победить не удалось. Марта даже сомневалась, играть ли в составе сборной Украины против Японии, но все же приняла решение помочь команде. В рамках подготовки были проведены два тренировочных матча. Сначала Костюк обыграла Завацкую, а потом в напряженном матче проиграла Свитолиной, после чего сильно расстроилась. Но это не помешало ей добыть важное очко в противостоянии с японками.

На волне позитива Марта уже на следующих грунтовых соревнования в Стамбуле дошла до полуфинала, переиграв Касаткину и Конюх. На этот раз ее остановила мощная румынка Сорана Кырстя, которая впоследствии и взяла первый за 13 лет титул. 

Далее по грунтовому сезону результаты были средними, но на Ролан Гаррос удалось выстрелить. Уже в первом круге Марта неожиданно переиграла бывшую чемпионку Гарбинье Мугурусу, которая впервые в карьере не смогла выиграть стартовый матч в Париже. По сетке испанки соперницы были отличными, с Чжэн Сайсай и Варварой Грачевой наша теннисиста прогнозировано справилась, а вот переиграть на тот момент действующую чемпионку турнира Игу Свёнтек уже не удалось. Кое-какие шансы были, но полька оказалась не по зубам.

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Перед травяным сезоном были кое-какие ожидания, но для достижения успеха на этом покрытии нужно наиграть чуть больше матчей. На этот раз главным барьером для Марты стала более мастеровитая латвийка Анастасия Севастова, которая дважды в трех сетах переиграла украинку сначала в Истборне, а потом и во втором раунде Уимблдона. Из-за травм бедра и плеча пришлось сниматься с парного разряда, а потом и отказаться от ОИ, чтобы некоторое время заниматься реабилитацией. 

Возвращение состоялось на соревнованиях в Чикаго, где в полуфинале не удалось переиграть уже знакомую Грачеву. На US Open жестокий жребий выбрал в соперницы Марию Саккари, поэтому второй раз за год на Шлемах пришлось зачехлить ракетку в первом круге основы.

До конца сезона Костюк еще один раз неплохо показала себя на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке, но после яркой победы над чемпионкой US Open Эммой Радукану оказать хоть какое-то сопротивление Симоне Халеп, как это была тремя неделями ранее в Индиан-Уэллс, не удалось.

Getty Images/Global Images Ukraine. Симона Халеп и Марта Костюк

Несмотря на травмы и перенесенную коронавирусную болезнь, сезон для Марты вышел удачным. Прогресс в ее игре есть, но нужно еще больше стабильности. Все это должно прийти со временем и с опытом.

Топ-матч: против Мугурусы на Ролан Гаррос
Оценка сезона: 8 из 10
Задание на следующий сезон:
- минимум – закрепиться в топ-50, выход в финал турнира WTA
- максимум – попадать в посев на мейджорах

Ангелина КАЛИНИНА

Возраст: 24
Рейтинг на начало года: 163
Рейтинг на конец года: 52 (+111)
Личный рекорд: 52 (08.11.2021)
Призовые в 2020 году: $400,912
Топ-3 турнира по призовым: US Open ($115,000), Ролан Гаррос ($99,124), Уимблдон ($34,593).
Матчи: 46-15 (турниры WTA Tour с учетом квалификации 17-10)
Достижения сезона: дебют в топ-100 и новый личный рекорд, пять выигранных титулов ITF, две серии из 14 выигранных матчей подряд

Ангелина много лет подряд ходила в перспективных, от нее ожидали вхождения в первую сотню, но к 23 годам ничего не получалось. В 18 лет, находясь в районе 150-го места, Калинина порвала связку плеча, из-за чего пропустила практически весь сезон и растеряла рейтинговые баллы. Вернуть утраченные позиции удалось, но очень долго не получалось совершить качественно новый рывок в мировой классификации.

Перед началом сезона мало кто верил в большой прогресс киевлянки, но результат превзошел все самые смелые ожидания. Хотя начиналось все очень спокойно. Сначала был проигрыш в полуфинале квалификации Australian Open от перспективной словенки Кайи Юван, после чего на харде было среднее выступление на 25-тысячнике ITF в Орландо. Но с началом грунтового сезона Ангелину прорвало. После полуфинала на 60-тысячнике в португальском Оэйраше последовала победа на 25-тысячнике в этом же городе и взятие титула на 60-тысячнике в Загребе.

Перед квалификацией Ролан Гаррос Ангелина выиграла 10 матчей подряд и была готова прорываться в основу. В отборе украинка не проиграла ни одного сета, а в первом круге основы уверенно разобралась с экс-первой ракеткой мира Анжелик Кербер. Далее последовала проверка ультраатакующей американкой Даниэль Коллинз, но Калинина этот тест не прошла. Была выбрана неверная тактика на матч, что в итоге вылилось в разгром.

Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

На траве Ангелина провела четыре матча и даже два из них выиграла. Один из проигрышей был в матче против Дарьи Снигур, поэтому для украинских болельщиков он вряд ли оказался болезненным. А вот поражение россиянке Виталии Дьяченко в финале квалификации Уимблдона было неприятным.

Но, к счастью, летом была возможность снова поиграть грунтовые турниры, чем Калинина и занялась. Нетрудно догадаться, что это снова принесло успех. В конце июня был выигран 60-тысячник в Монпелье, после чего сразу же была добыта главная победа в карьере – титул на 100-тысячнике в Контрексевиле. Долгожданный дебют в топ-100 состоялся. Наша героиня на этом не остановилась, поехала на турнир WTA в Будапешт, где пробилась в финал, по пути взяв реванш у Коллинс, а также обыграв еще одну американку из топ-100 Бернарду Перу. Дебютный титул WTA ей не дала выиграть Юлия Путинцева из Казахстана.

Выступление на американских кортах не было таким удачным, на двух турнирах в Чикаго Ангелина проигрывала в первом круге, а на US Open, где уже был старт в основе, удалось пробиться во второй раунд. Там реванш уже взяла Кербер. До ноября результаты были разными. К примеру, Калинина решила поехать в Москву и обыграла там Касаткину, но проиграла Александровой. А в Клуж-Напоке украинку остановила Аннет Контавейт, которая в конце сезона сметала всех на своем пути.

Getty Images/Global Images Ukraine. Анжелик Кербер и Ангелина Калинина

Еще один успех пришелся снова на соревнования ITF, на этот раз в Нанте. Хардовый 60-тысячник стал самым крупным не грунтовым турниром, который Ангелине удалось выиграть в карьере. Это не может не радовать, ведь в определенный момент больше 70% всех очков Ангелины были добыты на глине. Сейчас этот показатель уменьшился до 60%, что все равно многовато. Для дальнейшего прогресса это не самые хорошие новости, ведь большинство турниров в мире проходит на харде, а Рафаэль Надаль в теннисе один. 

Топ-матч: против Кербер на Ролан Гаррос
Оценка сезона: 9 из 10
Задание на следующий сезон:
- минимум – хорошо заработать
- максимум – завершить сезон в топ-50

Даяна ЯСТРЕМСКАЯ

Возраст: 21
Рейтинг на начало года: 29
Рейтинг на конец года: 99 (-70)
Личный рекорд: 21 (20.01.2020)
Призовые в 2020 году: $232,605
Топ-3 турнира по призовым: US Open ($75,000), Индиан-Уэллс ($29,045), Цинциннати ($15,330).
Матчи: 7-12
Достижение сезона: избежала возможной длительной дисквалификации.

Сезон Даяны можно условно разделить на два этапа. Во время первого она сражалась, чтобы доказать свою невиновность в «допинговом деле», во время второго – пыталась вернуть игровой ритм. Если в первом случае спустя полгода все вроде бы удалось, то к спортивным моментам есть большие вопросы.

Начнем с того, что еще в конце ноября 2020-го года Ястремская сдала внесоревновательный тест, в котором нашли метаболит местеролона, после чего ее на неопределенный срок отстранили от соревнований. Концентрация запрещенного вещества в организме Даяны была минимальной, а линия защиты заключалась в том, что данный анаболический агент попал в организм теннисистки после «физического контакта» с партнером, который принимал это самый допинг. Даяна проходила проверку на полиграфе и в итоге смогла доказать, что запрещенный препарат попал в ее организм из-за небрежности, а умысла не было.

Из-за пандемии коронавируса дело затянулось на длительное время, оправдательный приговор был вынесен лишь в конце июня. Первым турниром для Даяны в 2021-м стал Гамбург, где она возглавила посев. Сразу же удалось пробиться в полуфинал, но состав участниц был далеко не сильнейшим. Дальше Ястремская отправилась на Олимпиаду в Токио, где в первом матче проиграла будущей финалистке US Open Лейле Фернандес из Канады. Выступления на американских кортах не принесли хороших эмоций, в актив можно записать разве победу над француженкой Ализе Корне и очень достойный матч в первом круге US Open против Анжелик Кербер. В третьем сете украинка была в двух очках от победы над немкой, но внезапно ее покинули силы.

Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Ближе к концу сезона Даяна поехала в Москву, где проиграла в стартовом поединке россиянке Анне Калинской. Были неплохие шансы зацепиться за финальные стадии на соревнованиях в Курмайёре, но в 1/4 финала украинка проиграла Жасмин Паолини. Этой же итальянке Ястремская уступила и в последнем матче в сезону. Всего это было третье поражение от Паолини за два месяца. Очень символичное завершение паршивого года.

Топ-матч: против Кербер на US Open
Оценка сезона: без оценки
Задание на следующий сезон:
- минимум – обрести уверенность в своих силах
- максимум – вернуться в топ-50

Леся ЦУРЕНКО

Возраст: 32
Рейтинг на начало года: 146
Рейтинг на конец года: 118 (+28)
Личный рекорд: 23 (18.02.2019)
Призовые в 2020 году: $176,758
Топ-3 турнира по призовым: Australian Open ($35,990), Уимблдон ($34,593), US Open ($32,000).
Матчи: 30-17 (турниры WTA Tour с учетом квалификации 29-15)
Достижение сезона: залечила травму локтя, преодолела квалификацию Уимблдона, 1/4 финала турнира WTA в Клуж-Напоке

После очень успешного 2018-го года дела у Леси шли хуже и хуже. Еще один сезон удалось завершить в топ-40 на старом багаже, после чего пошел спад. Главной причиной этого стали частые проблемы со здоровьем украинки, особенно травма локтя, которая заставляла слишком часто сниматься с важных турниров. 

Сезон-2021 исключением не стал, пришлось сниматься с квалификаций Ролан Гаррос, Индиан-Уэллса и Майами, а также с основы Уимблдона. Что касается снятия по ходу матчей, то их было три: в Клуж-Напоке, Нур-Султане и Дубае. Ближе к концу года Леся даже заявила, что наконец-то ее не мучают травмы, результаты и вправду улучшились.

Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Если в начале сезона в Австралии и мало что получалось и удавалось обыгрывать только более слабых соперниц в квалификации, то на Ближнем Востоке стало чуть веселее. Уже были победы над представительницами топ-100, но больше двух матчей подряд выигрывать не получалось. Была неплохая попытка на Уимблдоне, где удалось преодолеть квалификацию, но выйти на матч первого круга основы организм не позволил.

В августе Цуренко уже была близкой к вылету из топ-200, но удалось поправить здоровье и окончание сезона было очень даже неплохим. Леся стабильно ездила и выигрывала квалификации турниров WTA, но дальше второго круга основы удалось пробиться лишь на вторых соревнованиях в Клуж-Напоке. В Линце была первая за год победа над соперницей из топ-30, удалось обыграть удобную для себя Екатерину Александрову из России (6:4, 7:6). Были даже громкие заявления о борьбе за титул, но уже в следующем матче с этими мечтами пришлось распрощаться. Алисон ван Эйтванк отдала украинке всего 3 гейма.

Завершился сезон для Леси в Дубае, где она снялась по ходу третьего сета в матче против Анастасии Гасановой. Осень подарила надежду на то, что Леся может вернуться в топ-100, главное – быть здоровой, что на данным этапе карьеры самое сложное.

Топ-матч: против Александровой в Линце
Оценка сезона: 6 из 10
Задание на следующий сезон:
- минимум – попадать в основу мейджоров
- максимум – завершить год в топ-100

Катерина БАЙНДЛЬ (Козлова)

Возраст: 27
Рейтинг на начало года: 106
Рейтинг на конец года: 144 (-38)
Личный рекорд: 62 (19.02.2018)
Призовые в 2020 году: $233,865
Топ-3 турнира по призовым: Ролан Гарос ($70,803), Уимблдона ($65,117), US Open ($20,000)
Матчи: 24-18 (турниры WTA Tour с учетом квалификации 18-13)
Достижения сезона: полуфинал турнира WTA 250 в Гдыне, замужество.

Катя пропустила длительное время из-за травм ноги и спины. Сезон для нее стартовал лишь с середины апреля, когда был сыгран стартовый матч в Стамбуле. Уже в Мадриде удалось преодолеть квалификацию, но в первом круге было поражение от немки Лауры Зигемунд. На Ролан Гаррос в первом круге против Айлы Томлянович шансов было не так много.

Катерина продолжала искать свою игру, выступая на турнирах с разной степенью успешности. Неплохо удалось показать себя на травяных соревнованиях в Ноттингеме, где украинка в третьем круге проиграла лишь главной фаворитке соревнований Йоханне Конте. На Уимблдоне в первом матче жребий свел с экс-первой ракеткой мира Викторией Азаренко, поражения избежать не удалось. 

Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Козлова

Как и Калинина, на тот момент еще Козлова в середине лета переключилась на грунтовые турниры и даже сумела дойти до полуфинала в Гдыне. Любопытно, что проиграла она там экс-украинке Марине Заневской, которая и взяла свой дебютный титул на уровне WTA. Кстати, бывшая одесситка провела неплохой сезон и в возрасте 28 лет дебютировала в топ-100. Сейчас она защищает цвета Бельгии и является четвертой ракеткой этой страны.

Реванш у Заневской был взят уже в следующем матче, случилось это событие в Чикаго. Но на том турнире WTA 125 пройти дальше Кате не удалось. В квалификации US Open не получилось вообще ничего, зато на полноценном турнире WTA 500 в Чикаго удалось пройти квалификацию и даже обыграть Марту Костюк в первом круге основы (6:7, 6:3, 6:0).

До конца сезона Катя больше двух матчей на турнирах не выигрывала, проиграла Ястремской в Курмайёре, но самое главное – вышла замуж и взяла фамилию мужа. Теперь она Катерина Байндль, привыкайте. Заканчивать карьеру после замужества она не планирует, посмотрим, как изменения в личной жизни повлияют на ее результаты.

Топ-матч: против Марты Костюк в Чикаго
Оценка сезона: 5,5 из 10
Задание на следующий сезон: вернуться в топ-100

Дарья СНИГУР

Возраст: 19
Рейтинг на начало года: 221
Рейтинг на конец года: 153 (+68)
Личный рекорд: 143 (06.12.2021)
Призовые в 2020 году: $93,007
Топ-3 турнира по призовым: US Open ($20,000), Australian Open ($17,138), ITF Дубай ($15,239).
Матчи: 32-17 (турниры WTA Tour с учетом квалификации 0-4)
Достижение сезона: победа на 100-тысячнике в Дубае, дебют в топ-150.

Даша играла в юношеских сборных вместе с Мартой Костюк и Дарьей Лопатецкой. Обе ее партнерши по команде выстрелили быстрее, Снигур пришлось догонять. В 2019-м она выиграла юниорский Уимблдон, но во взрослой карьере не все получалось. Главной причиной было то, что Снигур играет не совсем в тот теннис, который приносит успехи в нынешних реалиях. Даша разыгрывает на корте шахматную партию, но зачастую ей не хватает преимущества, добытого за счет своей подачи. В этом компоненте проблемы пока не решены, хотя некоторые сдвиги и наблюдаются.

Рейтинг Снигур в начале года позволял ей играть на уровне 25-тысячников ITF, более крупные турниры нужно было начинать с квалификации. Отбор на Aus Open пройден не был, но на небольших соревнованиях ITF многое получалось. Были полуфинал и четвертьфинал в ОАЭ, а также титул во Франции. На любимой траве украинка преодолела квалификацию в Ноттингеме, где дошла до второго круга основы. К сожалению, в отборе на Уимблдоне не удалось выиграть ни одного матча. Беатрис Хаддад Майя из Бразилии обыграла Дашу и в Лондоне, и чуть позже в американском Ландисвилле на харде. В отборе на US Open ситуация с вылетом в первом круге квалификации мейджора повторилась, на этот раз путь преградила Мириам Болквадзе из Грузии.

Осенью Снигур вернулась к игре на турнирах ITF, это принесло результат. В португальском Сантарене украинка дошла до финала 25-тысячника, после чего поиграла еще на нескольких турнирах, завершив сезон неожиданной победой на 100-тысячнике в Дубае. Этот титул стал самым престижным во взрослой карьере Даши, позволив ей дебютировать в топ-150 мирового рейтинга. Самое главное, что на соревнованиях в ОАЭ Снигур в большинстве матчей добывала доминирующие победы. Четыре сета были выиграны под ноль, трижды был счет 6:1. И хотя Даша 3 из 5 матчей завершила в трех сетах, в финальных партиях она не отдавала оппоненткам больше трех геймов.


Al Habtoor Tennis Challenge. Дарья Снигур

Теперь Снигур владеет титулом, уровня которого нет ни у Костюк, ни у Лопатецкой. Первая уже не находит мотивации и финансовой выгоды для поездки на такие соревнования, вторая – никак не может вернуться на прежний уровень после травмы колена.

Также нужно отметить, что Снигур во времена взрослой карьеры выиграла 4 из 6 матчей против соперниц из топ-100, три этих победы состоялись именно в ОАЭ, еще одна – в Египте. Перспективы для вхождения в топ-100 имеются, но нужно очень постараться.

Топ-матч: все матчи на турнире в Дубае
Оценка сезона: 7 из 10
Задание на следующий сезон:
- минимум – остаться в топ-150 по итогам сезона
- максимум – дебют в топ-100

Катарина ЗАВАЦКАЯ

Возраст: 21
Рейтинг на начало года: 118
Рейтинг на конец года: 188 (-70)
Личный рекорд: 103 (03.02.2020)
Призовые в 2020 году: $166,291
Топ-3 турнира по призовым: Ролан Гаррос ($70,803), Australian Open ($23,993), US Open ($20,000),
Матчи: 12-15 (турниры WTA Tour с учетом квалификации 8-11)
Достижение сезона: впервые преодолела квалификацию на турнир Grand Slam

Катарина последние два сезона пытается как-то наладить свое здоровье, но из этого ничего не получается. Организм плохо реагирует на большие нагрузки, из-за чего не получается соревноваться на максимум своих возможностей. Не так давно Завацкая была на расстоянии вытянутой руки от дебюта в первой сотне, но тогда он так и не случился. Сейчас об этом можно мечтать.

2021-й вышел чуть лучше, чем предыдущий, но больших успехов тоже не было. Начиналось все с победы над Кларой Таусон в квалификации Aus Open и четвертьфинала на 60-тысячнике в Андрезье-Бутеон. Но поражений было больше. 


Jimmie48 Photography. Катарина Завацкая

Лучшее выступление удалось продемонстрировать на любимом Ролан Гаррос. Катарина впервые преодолела сито квалификации на мейджоре, но жребий выдал ей в соперницы по первому кругу основы гречанку Марию Саккари. При счете 4:4 в первой партии украинка имела два скрытых сетбола, но далее матч пошел под диктовку соперницы, которая в итоге только в полуфинале проиграла будущей чемпионке Барборе Крейчиковой.

До конца сезона Завацкая выиграла лишь 3 матча из 10, было понятно, что нужно что-то менять. В итоге Катарина приняла решение взять большую паузу в выступлениях и заняться своим восстановлением. К счастью, правила это позволяют. В конце года Катарина сыграла на выставочном турнире во Франции, но и там ее хватило лишь на один матч.

Топ-матч: против Гасановой в финале квалификации Ролан Гаррос (6:2, 6:1)
Оценка сезона: 5 из 10
Задание на следующий сезон: вернуться полностью здоровой

Владимир Клепач, Sport.ua

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