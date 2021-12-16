Марк МАМПАССИ: «Больше всего импонировала игра Ракицкого»

18-летний украинский защитник «Мариуполя» Марк Мампасси, чей контракт принадлежит донецкому «Шахтеру», признался, что больше всего ему нравилась игра 32-летнего экс-защитника «горняков» Ярослава Ракицкого.
— «Мариуполю» удастся выкарабкаться со дна турнирной таблицы?
— Я настроен оптимистично, важно, что у «Мариуполя» поставлена игра, и мы постараемся наверстать упущенное, хотя осознаем: будет сложно.
— Ты принадлежишь «Шахтеру», у которого, по традиции, в центре обороны всегда выступают украинцы. Игра кого тебе больше всего импонировала?
— Ярослава Ракицкого.
В январе 2019 года Ракицкий перешел из «Шахтера» в питерский «Зенит», за который продолжает выступать до настоящего времени.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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