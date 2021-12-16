Марк МАМПАССИ: «Больше всего импонировала игра Ракицкого»

Защитнику «Мариуполя» нравится стиль экс-игрока «Шахтера»

  • 16.12.2021 21:10
  • 822 просмотра
  • 0 комментариев
Марк МАМПАССИ: «Больше всего импонировала игра Ракицкого»
© ФК Мариуполь. Марк Мампасси

18-летний украинский защитник «Мариуполя» Марк Мампасси, чей контракт принадлежит донецкому «Шахтеру», признался, что больше всего ему нравилась игра 32-летнего экс-защитника «горняков» Ярослава Ракицкого.

— «Мариуполю» удастся выкарабкаться со дна турнирной таблицы?
— Я настроен оптимистично, важно, что у «Мариуполя» поставлена игра, и мы постараемся наверстать упущенное, хотя осознаем: будет сложно.

— Ты принадлежишь «Шахтеру», у которого, по традиции, в центре обороны всегда выступают украинцы. Игра кого тебе больше всего импонировала?
— Ярослава Ракицкого.

В январе 2019 года Ракицкий перешел из «Шахтера» в питерский «Зенит», за который продолжает выступать до настоящего времени.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(10 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности