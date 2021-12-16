Коваленко в резерве. Специя вылетела из Кубка Италии, проиграв Лечче

В матче 1/16 финала Кубка Италии «Специя» проиграла «Лечче» (0:2).
Украинский полузащитник команды хозяев поля всю игру оставался в резерве.
На стадии 1/8 финала «Лечче» будет играть против «Ромы».
Кубок Италии. 1/16 финала
«Специя» – «Лечче» – 0:2
Голы: Листковски, 43, Калабрези, 55.
ГОЛ! 0:1. Листковски, 43 мин.
ГОЛ! 0:2. Калабрези, 55 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
Источник — Sport.ua
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