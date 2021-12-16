Коваленко в резерве. Специя вылетела из Кубка Италии, проиграв Лечче

На стадии 1/8 финала «Лечче» будет играть против «Ромы»

  • 16.12.2021 21:00
  • 512 просмотров
  • 5 комментариев
Коваленко в резерве. Специя вылетела из Кубка Италии, проиграв Лечче
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 1/16 финала Кубка Италии «Специя» проиграла «Лечче» (0:2).

Украинский полузащитник команды хозяев поля всю игру оставался в резерве.

На стадии 1/8 финала «Лечче» будет играть против «Ромы».

Кубок Италии. 1/16 финала

«Специя» – «Лечче» – 0:2

Голы: Листковски, 43, Калабрези, 55.

ГОЛ! 0:1. Листковски, 43 мин.

ГОЛ! 0:2. Калабрези, 55 мин.

Видеообзор первого тайма.

Видеообзор второго тайма.

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Lesovij7
    Lesovij7, 16.12.2021 21:15
    +5
    Конечно проиграли, ведь Виктор был на замене, а так бы хед трик ещё в первом тайме отметил
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 16.12.2021 21:27
    +1
    Lesovij7, 16.12.2021 21:15
    Конечно проиграли, ведь Виктор был на замене, а так бы хед трик ещё в первом тайме отметил
    Ссылка
    Maksim Dimitrov
    Maksim Dimitrov, 16.12.2021 21:18
    +1
    Этим он и спас специю от полного разгрома
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    mayakovskiy2
    mayakovskiy2, 16.12.2021 21:57
    0
    Lesovij7, 16.12.2021 21:15
    Конечно проиграли, ведь Виктор был на замене, а так бы хед трик ещё в первом тайме отметил
    отэта Петросян) Витя как бы железный игрок основы. И по оценкам не самый худший
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    Віталій Ткачук, 16.12.2021 21:32
    0
    Я вже не раз писав, що таким клубам як Спеція, Дженоа, Салернітана, Кубок не потрібен. Головне завдання, - не вилетіти з Серії А.
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