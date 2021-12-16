Спортивный директор Львова: «После паузы мы станем сильнее»

Первые новички прибудут в расположение команды в ближайшее время, утверждает Максим Стефанский

  • 16.12.2021 20:33
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Спортивный директор Львова: «После паузы мы станем сильнее»
© ФК Львов

Спортивный директор Львова Максим Стефанский рассказал возможном усилении состава в зимнее трансферное окно.

«Мы точно после паузы будем сильнее. У нас есть люди, с которыми мы сейчас общаемся и пытаемся договориться. Некоторые приедут уже в эти выходные, мы их очень ждем. Сборы покажут, с кем мы будем расставаться, потому что мы не хотим допускать ошибок. Нужно взять более сильных футболистов, тогда можно будет говорить о том, что кто-то уйдет», — сказал Стефанский.

Источник — Футбол 1/2/3

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