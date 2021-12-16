ФОТО. Под водой в компании рыб. Экс-форвард Динамо отдыхает в Бразилии

Клейтон выступает за «Сентро Спортиво Алагоано»

  • 16.12.2021 20:16
  • 1168 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Под водой в компании рыб. Экс-форвард Динамо отдыхает в Бразилии
© ФК Динамо Киев. Клейтон

26-летний бразильский бывший нападающий киевского «Динамо» Клейтон, который в сентябре 2021 года перешел в «Сентро Спортиво Алагоано» в качестве свободного агента, показал, как отдыхает в Бразилии.

«Подводное плавание», — прокомментировал Клейтон фото с пляжа бразильского курортного города Порту-де-Галиньяс, который расположен в штате Пернамбуку.

В текущем сезоне Клейтон провел за «Сентро Спортиво Алагоано» 7 матчей в Серии Б, где отдал одну результативную передачу.

Источник — Instagram

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    dd dent
    dd dent, 16.12.2021 20:33
    +1
    Вообще-то он не нап да и в дк по сути числился лишь чуток
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