ФОТО. Под водой в компании рыб. Экс-форвард Динамо отдыхает в Бразилии

26-летний бразильский бывший нападающий киевского «Динамо» Клейтон, который в сентябре 2021 года перешел в «Сентро Спортиво Алагоано» в качестве свободного агента, показал, как отдыхает в Бразилии.

«Подводное плавание», — прокомментировал Клейтон фото с пляжа бразильского курортного города Порту-де-Галиньяс, который расположен в штате Пернамбуку.

В текущем сезоне Клейтон провел за «Сентро Спортиво Алагоано» 7 матчей в Серии Б, где отдал одну результативную передачу.