Нужен бомбардир. Челси наблюдает за Лаутаро Мартинесом

Лондонский «Челси» следит за 24-летним форвардом миланского «Интера» и сборной Аргентины Лаутаро Мартинесом.
Несмотря на то, что линия атаки клуба неплохо укомплектована, «синие» хотят ее усилить. Переход может состояться уже в январе.
Мартинес защищает цвета «Интера» с лета 2018 года после перехода из аргентинского «Расинга» за €25 миллионов. В текущем сезоне футболист провел за миланскую команду 21 матч во всех турнирах, где забил 10 мячей и отдал 2 результативные передачи.
Контракт Лаутаро с «Интером» рассчитан до лета 2026 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €80 миллионов.
В активе Мартинеса 35 матчей за сборную Аргентины, где он забил 17 мячей.
Источник — Fichajes.net
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