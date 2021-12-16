Нужен бомбардир. Челси наблюдает за Лаутаро Мартинесом

Лондонский клуб намерен усилить свою линию атаки

  • 16.12.2021 19:49
  • 380 просмотров
  • 1 комментарий
Нужен бомбардир. Челси наблюдает за Лаутаро Мартинесом
© Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский «Челси» следит за 24-летним форвардом миланского «Интера» и сборной Аргентины Лаутаро Мартинесом.

Несмотря на то, что линия атаки клуба неплохо укомплектована, «синие» хотят ее усилить. Переход может состояться уже в январе.

Мартинес защищает цвета «Интера» с лета 2018 года после перехода из аргентинского «Расинга» за €25 миллионов. В текущем сезоне футболист провел за миланскую команду 21 матч во всех турнирах, где забил 10 мячей и отдал 2 результативные передачи.

Контракт Лаутаро с «Интером» рассчитан до лета 2026 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €80 миллионов.

В активе Мартинеса 35 матчей за сборную Аргентины, где он забил 17 мячей.

Источник — Fichajes.net

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Александр Гриненко
    Александр Гриненко, 16.12.2021 20:19
    -1
    Зачем столько переплачивать? могли бы взять тунца за пару килограмм минтая.
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