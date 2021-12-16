ФОТО. «Наконец-то отпуск»! Трубин показал, как отдыхает под пальмами

20-летний голкипер донецкого «Шахтера» и сборной Украины по футболу Анатолий Трубин наслаждается заслуженным отпуском.
«Наконец-то долгожданный отпуск!», — прокомментировал Анатолий свое свежее фото, где он гуляет под пальмами.
В текущем сезоне Трубин провел за «Шахтер» 18 матчей во всех турнирах, где пропустил 19 мячей, 6 раз оставив свои ворота в неприкосновенности.
Источник — Instagram
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