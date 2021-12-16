ФОТО. «Наконец-то отпуск»! Трубин показал, как отдыхает под пальмами

Вратарь «Шахтера» набирается сил перед второй частью сезона

  • 16.12.2021 19:14
  • 2961 просмотр
  • 4 комментария
ФОТО. «Наконец-то отпуск»! Трубин показал, как отдыхает под пальмами
© ФК Шахтер Донецк. Анатолий Трубин и Тарас Степаненко

20-летний голкипер донецкого «Шахтера» и сборной Украины по футболу Анатолий Трубин наслаждается заслуженным отпуском.

«Наконец-то долгожданный отпуск!», — прокомментировал Анатолий свое свежее фото, где он гуляет под пальмами.

В текущем сезоне Трубин провел за «Шахтер» 18 матчей во всех турнирах, где пропустил 19 мячей, 6 раз оставив свои ворота в неприкосновенности.

Источник — Instagram

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    aleks19826
    aleks19826, 16.12.2021 20:26
    +1
    Блииин. Колька Трещетка-бомж. Выкапаный. Я в шоке!!!!!!!!!!!!! А вдруг роналдо будет идти или там еще какой-то франт они ж ему сотку баксов всунут на одежду)))))))))))))))
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    joytok
    joytok, 16.12.2021 19:51
    0
    Под пельмени с пивком
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    SerjMakovey
    SerjMakovey, 16.12.2021 20:07
    -1
    Тень где-то потерялась....Мож за пивасом свалила...
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    umnuy2
    umnuy2, 16.12.2021 19:59
    -1
    фотошоп
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