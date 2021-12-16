Чилиец не нужен. Барселона не интересуется Алексисом Санчесом

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави не заинтересован в подписании 32-летнего чилийского форварда миланского «Интера» Алексиса Санчеса.

Предпочтительные цели «Барселоны» — испанский вингер Ферран Торрес из «Манчестер Сити» и уругвайский форвард «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани. Также в поле зрения «блаугранас» находится 25-летний немецкий форвард «Челси» Тимо Вернер.

Санчес выступает за «Интер» с сентября 2020 года после перехода из «Манчестер Юнайтед» в качестве свободного агента. В текущем сезоне Алексис провел за «Интер» 14 матчей во всех турнирах, где забил 2 мяча и отдал 3 результативные передачи.

Контракт Санчеса с Интером рассчитан до лета 2023 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €5 миллионов.