ФОТО. Не только из ПСЖ. Сборная самых дорогих игроков французской Лиги 1

Авторитетный портал Transfermarkt составил символическую сборную из самых дорогих игроков клубов французской Лиги 1.
Девять из одиннадцати футболистов представляют парижский ПСЖ. Также в команде нашлось место для 21-летнего канадского форварда «Лилля» Джонатана Дэвида и 21-летнего французского хавбека «Монако» Орельена Тчуамени.
Самым дорогим игроком символической команды является 22-летний форвард ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе. Футболист оценивается в €160 миллионов.
Источник — Transfermarkt
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