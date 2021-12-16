ФОТО. Не только из ПСЖ. Сборная самых дорогих игроков французской Лиги 1

Авторитетный портал Transfermarkt составил символическую сборную из самых дорогих игроков клубов французской Лиги 1.

Девять из одиннадцати футболистов представляют парижский ПСЖ. Также в команде нашлось место для 21-летнего канадского форварда «Лилля» Джонатана Дэвида и 21-летнего французского хавбека «Монако» Орельена Тчуамени.

Самым дорогим игроком символической команды является 22-летний форвард ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе. Футболист оценивается в €160 миллионов.