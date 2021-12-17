Australian Open может стать последним турниром в карьере Стаховского

Украинский теннисист готов к завершению выступлений

  • 17.12.2021 15:11
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Australian Open может стать последним турниром в карьере Стаховского
© UkrainianTennisFederation

Украинский теннисист Сергей Стаховский сыграет в квалификации к Australian Open в январе. Турнир может стать последним для спортсмена.

«Безусловно, это не означает, что я завершаю сольную карьеру, как и парную, но это решение уже тоже недалеко. Физически я способен играть дальше, но есть некоторые моменты, связанные с моей семьей. Такое количество времени, которое я провожу на соревнованиях заграницей, нелегко дается моей семье. Поэтому для меня сейчас важным моментом является мое присутствие рядом с семьей, помочь супруге воспитывать троих детей. Это нелегкое занятие».

«Параллельно с этим у меня есть несколько проектов, которыми нужно заниматься. Несколько лет развивается проект вина, есть проект развития спортивных площадок и мастер-классов для детей. Все эти вещи мне хочется развивать. Есть еще мультиспортивный проект, который должен помочь нашим спортсменам лучше готовиться к Олимпийским играм».

«Так что, может быть так, что Australian Open будет конечной точкой моей сольной карьеры», - сказал Стаховский.

Источник — Большой теннис Украины

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