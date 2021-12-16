ФОТО. По два игрока Шахтера и Динамо. Символическая сборная сезона УПЛ

Wyscout составил символическую сборную

  • 16.12.2021 17:28
  • 1129 просмотров
  • 2 комментария
ФОТО. По два игрока Шахтера и Динамо. Символическая сборная сезона УПЛ
© shakhtar.com

Wyscout и УПЛ представили символическую сборную первой части сезона УПЛ (1-18 туры). Среди лидеров чемпионата в нее вошли по два игрока «Шахтера» и «Динамо».

Больше всех представителей у «Ворсклы» - 3 игрока.

Ризнык (Ворскла) - Мирошниченко (Александрия), Марлон (Шахтер), Матвиенко (Шахтер), Дубинчак (Днепр-1), Буяльский (Динамо), Тилль (Ворскла), Цыганков (Динамо), Топалов (Мариуполь) - Степанюк (Ворскла), Довбик (Днепр-1).

Источник — УПЛ

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Юрій Ганусяк
    online
    Юрій Ганусяк, 16.12.2021 17:50
    0
    хто таке топалов і куди подівся селезньов. а взагалі які були критерії відбору?
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    fedd1979
    fedd1979, 16.12.2021 17:43
    0
    Брєд і нічого більшого
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