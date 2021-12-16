ФОТО. По два игрока Шахтера и Динамо. Символическая сборная сезона УПЛ

Wyscout и УПЛ представили символическую сборную первой части сезона УПЛ (1-18 туры). Среди лидеров чемпионата в нее вошли по два игрока «Шахтера» и «Динамо».

Больше всех представителей у «Ворсклы» - 3 игрока.

Ризнык (Ворскла) - Мирошниченко (Александрия), Марлон (Шахтер), Матвиенко (Шахтер), Дубинчак (Днепр-1), Буяльский (Динамо), Тилль (Ворскла), Цыганков (Динамо), Топалов (Мариуполь) - Степанюк (Ворскла), Довбик (Днепр-1).