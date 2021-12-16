Стали известны пары 1/4 финала Кубка Украины среди женских команд

Базовый день матчей четвертьфиналов – 27 апреля 2022 года

  • 16.12.2021 16:59
  • 320 просмотров
  • 1 комментарий
Стали известны пары 1/4 финала Кубка Украины среди женских команд
© УАФ. Яна Шемякина и Василий Рац

В киевском Доме футбола состоялась процедура жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины 2021/22 среди женских команд.

Соперников узнали 5 клубов Высшей лиги и 2 команды Первой лиги. Еще один участник четвертьфиналов определится в перенесенном поединке «Верес» (Ровно) – «Жилстрой-1» (Харьков).

В жеребьевке приняли участие чемпионка Олимпиады-2012 в Лондоне, чемпионка Европы и двукратный бронзовый призер чемпионатов мира по фехтованию на шпагах Яна Шемякина и знаменитый игрок киевского «Динамо» Василий Рац.

Кубок Украины 2021/22 среди женских команд

Результаты 1/8 финала

  • 11.11.2021. ЕМС-Подолье (Винница) – Ладомир (Владимир-Волынский) – 1:2
  • 20.11.2021. Жилстрой-2 (Харьков) – Атекс (Киев) +:–
  • 20.11.2021. Шахтер (Донецк) – Восход (Старая Маячка) +:–
  • 20.11.2021. Днепр-1 (Днепр) – Мариуполь (Мариуполь) +:–
  • 20.11.2021. ДЮСШ-26 (Киев) – Колос (Ковалевка) – 0:5
  • 20.11.2021. Карпаты (Львов) – Пантеры (Умань) – 3:2
  • 20.11.2021. Динамо (Киев) – Кривбасс (Кривой Рог) – 0:6
  • Март 2022. Верес (Ровно) – Жилстрой-1 (Харьков)

Жеребьевка 1/4 финала

  • «Ладомир» (Владимир-Волынский) – «Карпаты» (Львов)
  • «Верес» (Ровно) / «Жилстрой-1» (Харьков) – «Колос» (Ковалевка)
  • «Шахтер» (Донецк) – «Жилстрой-2» (Харьков)
  • «Днепр-1» – «Кривбасс» (Кривой Рог)

Базовый день матчей 1/4 финала – 27 апреля 2022 года

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    joytok
    online
    joytok, 16.12.2021 17:27
    0
    Динамо (Киев) – Кривбасс (Кривой Рог) – 0:6
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности