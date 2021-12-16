Стали известны пары 1/4 финала Кубка Украины среди женских команд

В киевском Доме футбола состоялась процедура жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины 2021/22 среди женских команд.

Соперников узнали 5 клубов Высшей лиги и 2 команды Первой лиги. Еще один участник четвертьфиналов определится в перенесенном поединке «Верес» (Ровно) – «Жилстрой-1» (Харьков).

В жеребьевке приняли участие чемпионка Олимпиады-2012 в Лондоне, чемпионка Европы и двукратный бронзовый призер чемпионатов мира по фехтованию на шпагах Яна Шемякина и знаменитый игрок киевского «Динамо» Василий Рац.

Кубок Украины 2021/22 среди женских команд

Результаты 1/8 финала

11.11.2021. ЕМС-Подолье (Винница) – Ладомир (Владимир-Волынский) – 1:2

(Владимир-Волынский) – 1:2 20.11.2021. Жилстрой-2 (Харьков) – Атекс (Киев) +:–

(Харьков) – Атекс (Киев) +:– 20.11.2021. Шахтер (Донецк) – Восход (Старая Маячка) +:–

(Донецк) – Восход (Старая Маячка) +:– 20.11.2021. Днепр-1 (Днепр) – Мариуполь (Мариуполь) +:–

(Днепр) – Мариуполь (Мариуполь) +:– 20.11.2021. ДЮСШ-26 (Киев) – Колос (Ковалевка) – 0:5

(Ковалевка) – 0:5 20.11.2021. Карпаты (Львов) – Пантеры (Умань) – 3:2

(Львов) – Пантеры (Умань) – 3:2 20.11.2021. Динамо (Киев) – Кривбасс (Кривой Рог) – 0:6

(Кривой Рог) – 0:6 Март 2022. Верес (Ровно) – Жилстрой-1 (Харьков)

Жеребьевка 1/4 финала

«Ладомир» (Владимир-Волынский) – «Карпаты» (Львов)

«Верес» (Ровно) / «Жилстрой-1» (Харьков) – «Колос» (Ковалевка)

«Шахтер» (Донецк) – «Жилстрой-2» (Харьков)

«Днепр-1» – «Кривбасс» (Кривой Рог)

Базовый день матчей 1/4 финала – 27 апреля 2022 года