Стали известны пары 1/4 финала Кубка Украины среди женских команд

В киевском Доме футбола состоялась процедура жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины 2021/22 среди женских команд.
Соперников узнали 5 клубов Высшей лиги и 2 команды Первой лиги. Еще один участник четвертьфиналов определится в перенесенном поединке «Верес» (Ровно) – «Жилстрой-1» (Харьков).
В жеребьевке приняли участие чемпионка Олимпиады-2012 в Лондоне, чемпионка Европы и двукратный бронзовый призер чемпионатов мира по фехтованию на шпагах Яна Шемякина и знаменитый игрок киевского «Динамо» Василий Рац.
Кубок Украины 2021/22 среди женских команд
Результаты 1/8 финала
- 11.11.2021. ЕМС-Подолье (Винница) – Ладомир (Владимир-Волынский) – 1:2
- 20.11.2021. Жилстрой-2 (Харьков) – Атекс (Киев) +:–
- 20.11.2021. Шахтер (Донецк) – Восход (Старая Маячка) +:–
- 20.11.2021. Днепр-1 (Днепр) – Мариуполь (Мариуполь) +:–
- 20.11.2021. ДЮСШ-26 (Киев) – Колос (Ковалевка) – 0:5
- 20.11.2021. Карпаты (Львов) – Пантеры (Умань) – 3:2
- 20.11.2021. Динамо (Киев) – Кривбасс (Кривой Рог) – 0:6
- Март 2022. Верес (Ровно) – Жилстрой-1 (Харьков)
Жеребьевка 1/4 финала
- «Ладомир» (Владимир-Волынский) – «Карпаты» (Львов)
- «Верес» (Ровно) / «Жилстрой-1» (Харьков) – «Колос» (Ковалевка)
- «Шахтер» (Донецк) – «Жилстрой-2» (Харьков)
- «Днепр-1» – «Кривбасс» (Кривой Рог)
Базовый день матчей 1/4 финала – 27 апреля 2022 года
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.