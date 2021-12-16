Вице-президент ФТУ был выбран в Комитет Кубка Дэвиса

Второй подряд срок для Евгения Зукина

  • 16.12.2021 16:53
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Вице-президент ФТУ был выбран в Комитет Кубка Дэвиса
© ФТУ. Евгений Зукин

Представитель Украины был выбран в Комитет Кубка Дэвиса. Им стал вице-президент Федерации тенниса Украины (ФТУ) Евгений Зукин.

Для Зукина это уже второй подряд срок в Комитете Кубка Дэвиса.

Возглавляет Комитет австралиец Марк Вудфорт, также в него входят представители Канады (Дженнифер Бишоп), Египта (Исмаил Эль Шафей), США (Патрик Гелбрайт), Франции (Бернар Гьюдичели), Великобритании (Скотт Ллойд), Германии (Дитлоф фон Арним), Японии (Минора Уэда), Бразилии (Рафаэль Веструп), Бельгии (Хис Кукен) и Сербии (Горан Джокович).

Источник — Федерация тенниса Украины

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