Вице-президент ФТУ был выбран в Комитет Кубка Дэвиса

Представитель Украины был выбран в Комитет Кубка Дэвиса. Им стал вице-президент Федерации тенниса Украины (ФТУ) Евгений Зукин.

Для Зукина это уже второй подряд срок в Комитете Кубка Дэвиса.

Возглавляет Комитет австралиец Марк Вудфорт, также в него входят представители Канады (Дженнифер Бишоп), Египта (Исмаил Эль Шафей), США (Патрик Гелбрайт), Франции (Бернар Гьюдичели), Великобритании (Скотт Ллойд), Германии (Дитлоф фон Арним), Японии (Минора Уэда), Бразилии (Рафаэль Веструп), Бельгии (Хис Кукен) и Сербии (Горан Джокович).