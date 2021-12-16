Барселона хочет подписать хавбека Ювентуса

Контракт Федерико Бернардески с «Ювентусом» истекает в конце нынешнего сезона. Существует высокая вероятность того, что хавбек покинет туринский клуб в статусе свободного агента.

Следующим клубом Бернардески может стать «Барселона». Агент 27-летнего хавбека Федерико Пасторелло уже провел встречу с директором каталонцев Матеу Алемани.

В нынешнем сезоне на счету Бернардески 4 ассиста в 17 матчах за «Ювентус» во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 15 миллионов евро.