Вернуться в Харьков? Девич рассказал, собирается ли работать в Металлисте

Экс-форвард «Металлиста» и сборной Украины Марко Девич, который в 2020 году завершил карьеру, пока не собирается возвращаться в харьковский клуб в той или иной роли.

«Пока мы на эту тему не говорили. Никаких амбиций у меня пока, скажем так, нет. Я все равно чувствую себя связанным с «Металлистом», но сейчас нет амбиций работать тренером или спортивным директором».

«И разговора с руководством не было», - сказал Девич.

Девич выступал за «Металлист» с 2006 по 2012 годы и с 2013 по 2014 годы.