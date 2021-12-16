Вернуться в Харьков? Девич рассказал, собирается ли работать в Металлисте

Бывшего игрока клуба это пока не интересует

  • 16.12.2021 16:51
  • 1422 просмотра
  • 2 комментария
Вернуться в Харьков? Девич рассказал, собирается ли работать в Металлисте
© Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-форвард «Металлиста» и сборной Украины Марко Девич, который в 2020 году завершил карьеру, пока не собирается возвращаться в харьковский клуб в той или иной роли.

«Пока мы на эту тему не говорили. Никаких амбиций у меня пока, скажем так, нет. Я все равно чувствую себя связанным с «Металлистом», но сейчас нет амбиций работать тренером или спортивным директором».

«И разговора с руководством не было», - сказал Девич.

Девич выступал за «Металлист» с 2006 по 2012 годы и с 2013 по 2014 годы.

Источник — FootballHub

(16 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Shuler81
    Shuler81, 16.12.2021 17:09
    0
    potemkin78, 16.12.2021 17:07
    так он вроде с Ярославским встречался?
    Видно мало дали $ )
    Ссылка
    potemkin78
    potemkin78, 16.12.2021 17:07
    0
    так он вроде с Ярославским встречался?
    Ссылка
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