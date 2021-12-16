ФОТО. Шахтер передал привет Динамо: прогноз погоды на зиму +2

В таблице у команды Де Дзерби небольшой перевес

  • 16.12.2021 15:52
  • 1511 просмотров
  • 32 комментария
ФОТО. Шахтер передал привет Динамо: прогноз погоды на зиму +2
© shakhtar.com

«Шахтер» на своей странице в Twitter потроллил «Динамо» турнирной таблицей после завершения первой части сезона УПЛ.

Киевляне в последнем матче года потеряли очки и ушли на перерыв с отставанием в два пункта.

«Прогноз погоды на зиму +2».
 

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    FunnyCat_____
    online
    FunnyCat_____, 16.12.2021 16:15
    +2
    Ссылка
    aleks 2356
    aleks 2356, 16.12.2021 16:10 (изменен)
    +2
    aхxaxaxx у дирнамовцiв бомбить
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    Mikola12
    Mikola12, 16.12.2021 16:06
    +2
    FunnyCat_____, 16.12.2021 16:04
    2 - это количество забитых голов донецкого колхоза , в группе ЛЧ с Шерифом ?
    Петухан,это ровно в ДВА раза больше чем забила муSSарня,так что сиди на бутылке и не высовывайся.
    Ссылка
    serge_kr
    serge_kr, 16.12.2021 16:13
    +1
    FunnyCat_____, 16.12.2021 16:12
    Баварии забило, ну молдаван не было у Динамо
    Повезло что не было молдаван, а то бы отлетели с позором в крупную
    Ссылка
    johndow
    online
    johndow, 16.12.2021 16:10
    +1
    Ну Динамо может легко ответить фото со своим сервантом) но радует, что наши гранды научились хоть в соцсетях с юморком соперничать)
    Ссылка
    serge_kr
    serge_kr, 16.12.2021 16:06
    +1
    FunnyCat_____, 16.12.2021 16:04
    2 - это количество забитых голов донецкого колхоза , в группе ЛЧ с Шерифом ?
    Сколько Дк забило в ЛЧ?
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    SergeyKharkiv
    online
    SergeyKharkiv, 16.12.2021 15:59
    +1
    Mad_KPoт, 16.12.2021 15:57
    Сейчас бомбанёт у ботвы у дынамовской ,,потроллили нормально ждём ответКу
    от мар. з ..матика несенюка
    Слабый троллинг
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    Mad_KPoт
    Mad_KPoт, 16.12.2021 15:57 (изменен)
    +1
    Сейчас бомбанёт у ботвы у дынамовской ,,потроллили нормально ждём ответКу
    от мар. з ..матика несенюка
    Ссылка
    FunnyCat_____
    FunnyCat_____, 16.12.2021 16:18
    0
    serge_kr, 16.12.2021 16:13
    Повезло что не было молдаван, а то бы отлетели с позором в крупную
    Как шахтёр, или ещё позорнее ?
    Ссылка
    Burevestnik
    Burevestnik, 16.12.2021 16:18
    0
    serge_kr, 16.12.2021 16:13
    Повезло что не было молдаван, а то бы отлетели с позором в крупную
    а ваСТОЧНОЙ Барселоне повезло - токо 0:2 от молдаван.
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    SergeyKharkiv
    online
    SergeyKharkiv, 16.12.2021 16:13
    0
    johndow, 16.12.2021 16:10
    Ну Динамо может легко ответить фото со своим сервантом) но радует, что наши гранды научились хоть в соцсетях с юморком соперничать)
    Я не замечал юмора от Пресс-аташе Дынамо у кого кого но юмор у них отсутствует
    Шахтер в этом плане похож на клуб рпл там тоже соперничества с юморком между грандами
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    serge_kr
    serge_kr, 16.12.2021 16:11
    0
    FunnyCat_____, 16.12.2021 16:10
    Молдаванам ?
    Хоть кому то
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    FunnyCat_____
    FunnyCat_____, 16.12.2021 16:10
    0
    serge_kr, 16.12.2021 16:09
    Так сколько всего в группе забило?
    Молдаванам ?
    Ссылка
    Mad_KPoт
    Mad_KPoт, 16.12.2021 16:02
    0
    SergeyKharkiv, 16.12.2021 15:59
    Слабый троллинг
    Ряженый бот несенюковский ,у тебя уже бомбануло ,не скули
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    Умник
    online
    Умник, 16.12.2021 15:55
    0
    Нормальный троллинг.
    Главное чтобы без какашек.
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    Burevestnik
    Burevestnik, 16.12.2021 16:13
    -1
    FunnyCat_____, 16.12.2021 16:08
    А у ДК в группе была команда с Молдовы ?
    это с Шахтой (т.н. ваСТОЧНАЯ Барселона) была команда из Молдовы.
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    adidas77
    adidas77, 16.12.2021 16:13
    -1
    Юрий Карпенко, 16.12.2021 16:09
    Да нет не бомбанет, Динамо просто не опускается до такого уровня, почти весь первый круг когда Динамо лидирывало надо было тоже в твиттере об этом писать???
    Да мы их полтора года могли тролить каждый день!
    Но мы до такого не опускаемся,
    Это удел ущербных землероек.
    Денисов стайл
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    avk2307
    avk2307, 16.12.2021 16:09
    -1
    Неправильный прогноз ,
    За прогнозами к gismeteo, sinoptik и т.д.
    Там сплошные минуса на зиму, так что ошибся шахтер с погодой
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    serge_kr
    serge_kr, 16.12.2021 16:09
    -1
    FunnyCat_____, 16.12.2021 16:08
    А у ДК в группе была команда с Молдовы ?
    Так сколько всего в группе забило?
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    FunnyCat_____
    FunnyCat_____, 16.12.2021 16:08
    -1
    Mikola12, 16.12.2021 16:06
    Петухан,это ровно в ДВА раза больше чем забила муSSарня,так что сиди на бутылке и не высовывайся.
    Зачем ты представляю в начале поста ?
    То что ты старый донецкий 🐔 я и так знаю
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