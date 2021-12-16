ФОТО. Шахтер передал привет Динамо: прогноз погоды на зиму +2

«Шахтер» на своей странице в Twitter потроллил «Динамо» турнирной таблицей после завершения первой части сезона УПЛ.
Киевляне в последнем матче года потеряли очки и ушли на перерыв с отставанием в два пункта.
«Прогноз погоды на зиму +2».
Тем временем прогноз погоды на зиму +2 pic.twitter.com/NUqF2X6dcA— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) December 16, 2021
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
от мар. з ..матика несенюка
от мар. з ..матика несенюка
Шахтер в этом плане похож на клуб рпл там тоже соперничества с юморком между грандами
Главное чтобы без какашек.
Но мы до такого не опускаемся,
Это удел ущербных землероек.
Денисов стайл
За прогнозами к gismeteo, sinoptik и т.д.
Там сплошные минуса на зиму, так что ошибся шахтер с погодой
То что ты старый донецкий 🐔 я и так знаю
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.