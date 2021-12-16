ФОТО. Шахтер передал привет Динамо: прогноз погоды на зиму +2

«Шахтер» на своей странице в Twitter потроллил «Динамо» турнирной таблицей после завершения первой части сезона УПЛ.

Киевляне в последнем матче года потеряли очки и ушли на перерыв с отставанием в два пункта.

«Прогноз погоды на зиму +2».

