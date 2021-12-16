Новый рекорд. Надаль закончил год в топ-10 в 17-й раз подряд

Испанец побил рекорд Джимми Коннорса

  • 16.12.2021 12:26
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Новый рекорд. Надаль закончил год в топ-10 в 17-й раз подряд
© Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

Рафаэль Надаль завершил 2021 год на шестом месте в рейтинге АТР. Это позволило испанцу установить новый рекорд: он не покидает топ-10 по итогам года уже 17 лет подряд.

Предыдущий рекорд принадлежал Джимми Коннорсу. Он заканчивал год в топ-10 рейтинга АТР 16 раз подряд: с 1973 по 1988 годы.

По суммарному количеству мест в топ-10 рейтинга АТР Надаль уступает только Роджеру Федереру, который заканчивал год в десятке лучших 18 раз: в 2002 – 2015 и 2017 – 2020 годах.

Источник — Tennis.com

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