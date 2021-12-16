ВИДЕО. Первая продажа Миная, Агуэро подвело сердце, ставим на Челси

1. Бенитес требует от Эвертона усилить состав

2. Агуэро объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем

3. Минай оформил первый трансфер в истории клуба

4. Прогноз на матч Челси – Эвертон

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