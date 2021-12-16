Ворскла: «Спрос на Ризныка есть, но мы не готовы его отпускать»

Александр Фундерат рассказал о трансферных планах полтавского клуба

  • 16.12.2021 10:20
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Ворскла: «Спрос на Ризныка есть, но мы не готовы его отпускать»
© ФК Ворскла. Дмитрий Ризнык

Спортивный директор «Ворсклы» Александр Фундерат поделился трансферными планами полтавского клуба на зимнее окно.

«После последнего тура команда ушла в отпуск, собираемся, ориентировочно, 15 января. Надеемся на возвращение в общую группу Тилля-младшего и возвращение Бацулы с чемпионата Беларуси. Предварительный контракт с ним был подписан еще полгода назад, поэтому он присоединяется к команде. Мы плотно работаем на трансферном рынке. Думаю, у нас будет усиление, и мы хотим, чтобы это были игроки стартового состава. Об этом не раз говорил главный тренер после матчей, было заметно, что 14-16 футболистов у нас прошли первую часть сезона. Для достижения результата нам нужно 18-20 человек. Мы ставим максимальные задачи.

Спрос на Ризныка есть, но мы, в принципе, рассчитываем на то, что он будет в команде. В это межсезонье мы не готовы говорить о каких-то трансферных моментах, если, конечно, не будет заоблачных предложений. Мы хотим, чтобы он помог Ворскле добиться результата и выполнить задачу, поставленную перед командой - занять максимально высокую позицию в турнирной таблице», - сказал Фундерат.

Отметим, что первую часть сезона «Ворскла» завершила на 5 месте в турнирной таблице, имея в активе 33 очка.

Источник — Футбол 1/2/3

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