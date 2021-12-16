ГРОЗНЫЙ: «Клубы, набравшие поровну очков, должны играть за чемпионство»

Специалист считает, что УПЛ необходимо внести коррективы в регламент

  • 16.12.2021 08:56
  • 535 просмотров
  • 6 комментариев
ГРОЗНЫЙ: «Клубы, набравшие поровну очков, должны играть за чемпионство»
© ФК Динамо. Вячеслав Грозный

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный поделился мнением о том, как должен определиться чемпион Украины, если две команды наберут поровну очков.

«На мой взгляд, УПЛ должна внести некоторые коррективы зимой, чтобы две команды, набравшие поровну очков, играли суперматч. Как когда-то было в Кривом Роге между этими командами.

Это нужно, чтобы не было странных матчей со странными результатами в весенней части чемпионата», - сказал Грозный.

Отметим, что после 18 туров донецкий «Шахтер» опережает киевское «Динамо» на два очка.

Источник — Футбольный формат

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    steelmaker
    steelmaker, 16.12.2021 10:06
    0
    по ходу чемпионата? изменения в регламент? вообще у человека кукуха не варит
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    romanchik.8409
    romanchik.8409, 16.12.2021 10:01
    0
    Сколько он погубил футболистов... Ставил своих в состав за половину премии..А ,как он Рамзану танцевал... Сказка...Но теперь наверное патриот наверняка
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    romanchik.8409
    romanchik.8409, 16.12.2021 10:00
    0
    Это же Славик откат Лезгинка....
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    - * -
    - * -, 16.12.2021 09:53
    0
    Всё верно. Надо убрать из регламента РМ и победы, оставив только результат личных встреч.
    Положение то про Золотой матч есть, но вероятность его очень мала при данном регламенте. Чемпионом может стать просто забивший больше аутсайдерам.
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    Андрій Некрасов
    Андрій Некрасов, 16.12.2021 09:43
    0
    Вброс защитан... да начнеться срач...
    По теме: Всем абсолютно пофиг, что думают сбитые летчики, типа Грозного... или еще десятки других. Главное, что написано в регламенте. Если не устраивает, что там написано - то инициируйте изменения на СЛЕДУЮЩИЙ розыграш. Не дело менять правила по ходу соревнований.
    з.ы. Вброс немного запаздал... Динама уже минус 2.
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    kortizol1742
    kortizol1742, 16.12.2021 09:55
    -1
    Андрій Некрасов, 16.12.2021 09:43
    Вброс защитан... да начнеться срач...
    По теме: Всем абсолютно пофиг, что думают сбитые летчики, типа Грозного... или еще десятки других. Главное, что написано в регламенте. Если не устраивает, что там написано - то инициируйте изменения на СЛЕДУЮЩИЙ розыграш. Не дело менять правила по ходу соревнований.
    з.ы. Вброс немного запаздал... Динама уже минус 2.
    отвечай за себя, мне грозного интересно слушать
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