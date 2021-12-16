ГРОЗНЫЙ: «Клубы, набравшие поровну очков, должны играть за чемпионство»

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный поделился мнением о том, как должен определиться чемпион Украины, если две команды наберут поровну очков.
«На мой взгляд, УПЛ должна внести некоторые коррективы зимой, чтобы две команды, набравшие поровну очков, играли суперматч. Как когда-то было в Кривом Роге между этими командами.
Это нужно, чтобы не было странных матчей со странными результатами в весенней части чемпионата», - сказал Грозный.
Отметим, что после 18 туров донецкий «Шахтер» опережает киевское «Динамо» на два очка.
Источник — Футбольный формат
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Положение то про Золотой матч есть, но вероятность его очень мала при данном регламенте. Чемпионом может стать просто забивший больше аутсайдерам.
По теме: Всем абсолютно пофиг, что думают сбитые летчики, типа Грозного... или еще десятки других. Главное, что написано в регламенте. Если не устраивает, что там написано - то инициируйте изменения на СЛЕДУЮЩИЙ розыграш. Не дело менять правила по ходу соревнований.
з.ы. Вброс немного запаздал... Динама уже минус 2.
По теме: Всем абсолютно пофиг, что думают сбитые летчики, типа Грозного... или еще десятки других. Главное, что написано в регламенте. Если не устраивает, что там написано - то инициируйте изменения на СЛЕДУЮЩИЙ розыграш. Не дело менять правила по ходу соревнований.
з.ы. Вброс немного запаздал... Динама уже минус 2.
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