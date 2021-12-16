ГРОЗНЫЙ: «Клубы, набравшие поровну очков, должны играть за чемпионство»

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный поделился мнением о том, как должен определиться чемпион Украины, если две команды наберут поровну очков.

«На мой взгляд, УПЛ должна внести некоторые коррективы зимой, чтобы две команды, набравшие поровну очков, играли суперматч. Как когда-то было в Кривом Роге между этими командами.

Это нужно, чтобы не было странных матчей со странными результатами в весенней части чемпионата», - сказал Грозный.

Отметим, что после 18 туров донецкий «Шахтер» опережает киевское «Динамо» на два очка.