Ньюкасл уверен в подписании Триппьера

Английский «Ньюкасл» уверен, что подпишет 31-летнего правого защитника мадридского «Атлетико» Кирана Триппьера в будущем январе.
Между клубом и футболистом ведутся переговоры, хотя травма плеча, которую получил Киран, может осложнить ситуацию.
Триппьер защищает цвета «Атлетико» с лета 2019 года после перехода из лондонского «Тоттенхэма» за €22 миллиона. В текущем сезоне Киран провел за «Атлетико» 15 матчей во всех турнирах.
Ориентировочная стоимость игрока составляет €20 миллионов. Контракт защитника с «матрасниками» рассчитан до лета 2023 года.
В активе Кирана 35 матчей за сборную Англии, где он забил один гол.
Источник — Football Insider
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.