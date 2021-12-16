Ньюкасл уверен в подписании Триппьера

Трансфер состоится в будущем январе

  • 16.12.2021 05:29
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Ньюкасл уверен в подписании Триппьера
© Getty Images/Global Images Ukraine

Английский «Ньюкасл» уверен, что подпишет 31-летнего правого защитника мадридского «Атлетико» Кирана Триппьера в будущем январе.

Между клубом и футболистом ведутся переговоры, хотя травма плеча, которую получил Киран, может осложнить ситуацию.

Триппьер защищает цвета «Атлетико» с лета 2019 года после перехода из лондонского «Тоттенхэма» за €22 миллиона. В текущем сезоне Киран провел за «Атлетико» 15 матчей во всех турнирах.

Ориентировочная стоимость игрока составляет €20 миллионов. Контракт защитника с «матрасниками» рассчитан до лета 2023 года.

В активе Кирана 35 матчей за сборную Англии, где он забил один гол.

Источник — Football Insider

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