Кариус намерен разорвать контракт с Ливерпулем

28-летний немецкий вратарь «Ливерпуля» Лорис Кариус намерен разорвать контракт с английским клубом.

Контракт Кариуса принадлежит «Ливерпулю» с лета 2016 года после перехода из «Майнца» за €6,2 миллиона. Но в текущем сезоне Кариус не провел за «Ливерпуль» ни одного матча, проиграв конкуренцию за место в воротах бразильцу Алиссону. Лорис намерен уйти из клуба как можно скорее, чтобы получать полноценную игровую практику.

Контракт Кариуса с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2022 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €2 миллиона.