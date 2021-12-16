Кариус намерен разорвать контракт с Ливерпулем

Немецкий вратарь хочет уйти из английского клуба

  • 16.12.2021 04:34
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Кариус намерен разорвать контракт с Ливерпулем
© Getty Images/Global Images Ukraine

28-летний немецкий вратарь «Ливерпуля» Лорис Кариус намерен разорвать контракт с английским клубом.

Контракт Кариуса принадлежит «Ливерпулю» с лета 2016 года после перехода из «Майнца» за €6,2 миллиона. Но в текущем сезоне Кариус не провел за «Ливерпуль» ни одного матча, проиграв конкуренцию за место в воротах бразильцу Алиссону. Лорис намерен уйти из клуба как можно скорее, чтобы получать полноценную игровую практику.

Контракт Кариуса с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2022 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €2 миллиона.

Источник — Twitter

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