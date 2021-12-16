Атлетико Санлукеньо — Вильярреал — 1:7. Видео голов и обзор матча

В поединке второго раунда Кубка Испании «Вильярреал» на выезде разбил «Атлетико Санлукеньо» со счетом 7:1.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Атлетико Санлукеньо» — «Вильярреал» — 1:7
Голы: Арментал, 60 — Алькасер, 8, 13, Дуро, 27, автогол, Чуквуэзе, 40, Гомес, 42, Тригерос, 67, Раба, 79
Источник — Sport.ua
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