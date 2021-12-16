Кривбасс расстался с двумя футболистами

Клуб Первой лиги покинули Дмитрий Фатеев и Зураб Гигашвили

  • 16.12.2021 02:51
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Кривбасс расстался с двумя футболистами
© Footboom. Дмитрий Фатеев

«Кривбасс» расстался с двумя футболистами. «Кривбасс» покинули правый/центральный защитник Дмитрий Фатеев (5 матчей в нынешнем сезоне Первой лиги) и 20-летний центрбек Зураб Гигашвили (грузин с опытом игры в российской Премьер-лиге на поле не выходил).

27-летний Фатеев перешел в «Кривбасс» в январе этого года из «Ингульца». 20-летний Гигашвили присоединился к команде в сентябре, предыдущим его клубом был российский «Тамбов».

«Кривбасс» по итогам осенней части сезона занимает второе место в Первой лиге. Расположившиеся в зоне стыков «Альянс» и «Оболонь» отстают на 9 пунктов, но имеют очную встречу в запасе.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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