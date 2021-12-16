16-й тур
Боруссия М
2 : 3
Айнтрахт Ф
15.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Боруссия М — Айнтрахт — 2:3. Видео голов и обзор матча

Гости первыми пропустили, но все же смогли вырвать победу

  • 16.12.2021 02:37
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Боруссия М — Айнтрахт — 2:3. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 16-го тура чемпионата Германии по футболу «Боруссия» из Менхенгладбаха дома проиграла франкфуртскому «Айнтрахту» со счетом 2:3.

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

«Боруссия» Менхенгладбах — «Айнтрахт» — 2:3
Голы: Нойхаус, 6, Бенсебаини, 53, с пенальти — Борре, 45, Линдстрем, 50, Камада, 55

События матча
70' Тута (Айнтрахт Ф) получает красную карточку.
55' ГОЛ ! Мяч забил Даити Камада (Айнтрахт Ф).
53' ГОЛ ! С пенальти забил Рами Бенсебаини (Боруссия М).
50' ГОЛ ! Мяч забил Йеспер Линдстрём (Айнтрахт Ф).
45' ГОЛ ! Мяч забил Рафаэль Борре (Айнтрахт Ф).
6' ГОЛ ! Мяч забил Флориан Нойхаус (Боруссия М).

Источник — YouTube

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