В поединке 16-го тура чемпионата Германии по футболу «Боруссия» из Менхенгладбаха дома проиграла франкфуртскому «Айнтрахту» со счетом 2:3.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Боруссия» Менхенгладбах — «Айнтрахт» — 2:3
Голы: Нойхаус, 6, Бенсебаини, 53, с пенальти — Борре, 45, Линдстрем, 50, Камада, 55
События матча
|70'
|Тута (Айнтрахт Ф) получает красную карточку.
|55'
|ГОЛ ! Мяч забил Даити Камада (Айнтрахт Ф).
|53'
|ГОЛ ! С пенальти забил Рами Бенсебаини (Боруссия М).
|50'
|ГОЛ ! Мяч забил Йеспер Линдстрём (Айнтрахт Ф).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Рафаэль Борре (Айнтрахт Ф).
|6'
|ГОЛ ! Мяч забил Флориан Нойхаус (Боруссия М).
Источник — YouTube
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