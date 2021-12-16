Кубок Испании. Севилья едва выиграла по пенальти, Вильярреал забил 7 голов

15 декабря состоялись матчи 1/32 финала Кубка Испании. Ниже приведены их результаты.
«Севилья» едва выиграла по пенальти. «Вильярреал» тоже прошел дальше, забив сопернику 7 голов.
Кубок Испании
1/32 финала, 15 декабря
- Андрач – Севилья – 1:1 (пен. 5:6)
- Бергантиньос – Райо Вальекано – 1:3
- Самора – Реал Сосьедад – 0:3
- Леонеса – Леганес – 2:3 (д.в.)
- Вальядолид – Лас-Пальмас – 3:1
- Кастельон – Картахена – 1:2
- Понферрадина – Ибица – 2:1 (д.в.)
- Спортинг Хихон – Алькоркон – 2:1 (д.в.)
- Санлукуэно – Вильярреал – 1:7
- Тенерифе – Эйбар – 1:2
- Унионистас – Эльче – 0:1
Источник — Sport.ua
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