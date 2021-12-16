Кубок Испании. Севилья едва выиграла по пенальти, Вильярреал забил 7 голов

15 декабря состоялись матчи 1/32 финала Кубка Испании

  • 16.12.2021 01:15
  • 109 просмотров
  • 0 комментариев
Кубок Испании. Севилья едва выиграла по пенальти, Вильярреал забил 7 голов
© Getty Images/Global Images Ukraine

15 декабря состоялись матчи 1/32 финала Кубка Испании. Ниже приведены их результаты.

«Севилья» едва выиграла по пенальти. «Вильярреал» тоже прошел дальше, забив сопернику 7 голов.

Кубок Испании

1/32 финала, 15 декабря

  • Андрач – Севилья – 1:1 (пен. 5:6)
  • Бергантиньос – Райо Вальекано – 1:3
  • Самора – Реал Сосьедад – 0:3
  • Леонеса – Леганес – 2:3 (д.в.)
  • Вальядолид – Лас-Пальмас – 3:1
  • Кастельон – Картахена – 1:2
  • Понферрадина – Ибица – 2:1 (д.в.)
  • Спортинг Хихон – Алькоркон – 2:1 (д.в.)
  • Санлукуэно – Вильярреал – 1:7
  • Тенерифе – Эйбар – 1:2
  • Унионистас – Эльче – 0:1

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности