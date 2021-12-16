Фиорентина обыграла Беневенто и вышла в 1/8 финала Кубка Италии

В матче 1/16 финала Кубка Италии «Фиорентина» победила «Беневенто» (2:1).
У победителей забивали Никола Миленкович и Риккардо Соттиль, а у гостей отличился Габриэле Мончини.
В 1/8 финала «Фиорентина» сыграет против «Наполи». Также в эту стадию вышли «Эмполи» и «Кальяри».
Кубок Италии. 1/16 финала
Фиорентина – Беневенто – 2:1
Голы: Миленкович, 19, Соттиль, 47 – Мончини, 51.
Верона – Эмполи – 3:4
Голы: Кансельери, 18, Илич, 86, Рагуза, 88 – Ла Мантиа, 15, Манкузо, 66, 70, Байрами, 74.
Кальяри – Читтаделла – 3:1
Голы: Дейола, 16, Сетер Валенсия, 40, Перейро, 64 – Доннарумма, 85.
Источник — Sport.ua
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