Фиорентина обыграла Беневенто и вышла в 1/8 финала Кубка Италии

В матче 1/16 финала Кубка Италии «Фиорентина» победила «Беневенто» (2:1).

У победителей забивали Никола Миленкович и Риккардо Соттиль, а у гостей отличился Габриэле Мончини.

В 1/8 финала «Фиорентина» сыграет против «Наполи». Также в эту стадию вышли «Эмполи» и «Кальяри».

Кубок Италии. 1/16 финала

Фиорентина – Беневенто – 2:1

Голы: Миленкович, 19, Соттиль, 47 – Мончини, 51.

Верона – Эмполи – 3:4

Голы: Кансельери, 18, Илич, 86, Рагуза, 88 – Ла Мантиа, 15, Манкузо, 66, 70, Байрами, 74.

Кальяри – Читтаделла – 3:1

Голы: Дейола, 16, Сетер Валенсия, 40, Перейро, 64 – Доннарумма, 85.