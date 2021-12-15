Яремчук вышел на замену, Бенфика прошла в полуфинал Кубка лиги

«Бенфика» в матче Кубка лиги Португалии обыграла «Спортинг Ковилья» со счетом 3:0 и пробилась в полуфинал турнира.

Украинский форвард Роман Яремчук, который начал игру на лавке запасных, вышел на поле на 65-й минуте и результативными действиями не отметился.

А вот его прямые конкуренты забили. Сеферович оформил первый гол, а Дарвин Нуньес сделал дубль.

До конца года у Яремчука будут шансы показать себя. Команде предстоит дважды сыграть с «Порту» - в чемпионате и Кубке Португалии.

В нынешнем сезоне Роман забил 5 голов.

Кубок португальской лиги

Бенфика - Спортинг Ковилья 3:0

Голы: Сеферович, 28, Дарвин, 68 (с пен), 73