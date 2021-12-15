«Оценка - два». Поворознюк недоволен игроками и тренерами Ингульца

Президент клуба разочарован первой частью сезона

  • 15.12.2021 21:05
  • 2283 просмотра
  • 2 комментария
«Оценка - два». Поворознюк недоволен игроками и тренерами Ингульца
© facebook.com/FCInhulets

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк крайне недоволен первой частью сезона УПЛ. Команда завершила год на 14-м месте с 13 набранными очками.

Поворознюк не планирует увольнять тренера Сергея Лавриненко, но намерен сделать изменения в тренерском штабе и составе.

- Игра есть, а результата нет, значит оценка – два. Весной вы увидите совсем другой «Ингулец» и по тренерскому составу, и по составу игроков.

– Это касается и главного тренера?

– Нет, главного тренера это не касается. Запорожец, Ковалев, Салем – это люди, которые точно останутся в команде. Все остальные – под вопросом. Мы сейчас очень усердно работаем на трансферном рынке. Если будут игроки, сильнее наших, будем усиливаться.

- Когда ждать первые трансферы?

– Совсем скоро. Моя совесть перед футболистами будет чиста, потому что я всем дал шанс. А то, что они вышли в Премьер-лигу и рассказывают, что они великие игроки, нужно доказывать на футбольном поле. Если бы они играли весь чемпионат так, как последнюю игру (победа над «Десной» со счетом 2:1), «Ингулец» был бы другим. Последнюю игру, пожалуй, играли для того, чтобы не выгнали, а первую, чтобы понравиться. Но мы это поправим. Нам нужно выходить и отдаваться на футбольном поле в каждой игре, они получают немалые деньги. Задержек нет, зарплата день в день, надо как-то по-другому относиться к футболу. Должен быть метод кнута и пряника», – сказал Поворознюк.

Источник — Футбол 1/2/3

(29 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Віталій Ткачук
    Віталій Ткачук, 15.12.2021 21:28
    +1
    Коли прочитав заголовок, то подумав що Поворознюк сам собі суперечить, адже він казав, що ні в якому разі не звільнить Лавриненка. Виявилося що дійсно не звільнить. Ну-ну, будуть боротися з М1925 за 13-те місце.
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    Viktor Krichevskii
    Viktor Krichevskii, 15.12.2021 21:24
    -4
    Надо заканчивать с Ингульцом...
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