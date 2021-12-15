Экс-форвард Ювентуса: «Команде не хватает Роналду»

Лука Тони – о причинах неудач «Ювентуса»

  • 15.12.2021 19:51
  • 427 просмотров
  • 2 комментария
Экс-форвард Ювентуса: «Команде не хватает Роналду»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Тони

Легендарный итальянский форвард Лука Тони поделился мнением по поводу причин неудач «Ювентуса» в нынешнем сезоне:

«Роналду не хватает, другого объяснения нет. Португальский чемпион гарантировал большое количество голов, он брал на себя огромную ответственность.

«Юве» не купил топ-игроков, когда Роналду ушел, а оставшиеся футболисты провалились и не смогли компенсировать его отсутствие ни с точки зрения числа забитых голов, ни с точки зрения ответственности. Они не выступают лучше, чем в прошлом году».

Источник — La Gazzetta dello Sport

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Віталій Ткачук
    Віталій Ткачук, 15.12.2021 20:08
    +3
    Так воно і є. Ювентус мав одного гравця, який може зробити різницю, й того відпустив. Кріштіану і Златан унікальні гравці, їм байдуже який чемпіонат, - забивають пачками.
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    OKs100
    OKs100, 15.12.2021 20:11
    -1
    Віталій Ткачук, 15.12.2021 20:08
    Так воно і є. Ювентус мав одного гравця, який може зробити різницю, й того відпустив. Кріштіану і Златан унікальні гравці, їм байдуже який чемпіонат, - забивають пачками.
    В отличии от Месси, который был и есть посредственностью.
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