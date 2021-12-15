Экс-форвард Ювентуса: «Команде не хватает Роналду»

Легендарный итальянский форвард Лука Тони поделился мнением по поводу причин неудач «Ювентуса» в нынешнем сезоне:
«Роналду не хватает, другого объяснения нет. Португальский чемпион гарантировал большое количество голов, он брал на себя огромную ответственность.
«Юве» не купил топ-игроков, когда Роналду ушел, а оставшиеся футболисты провалились и не смогли компенсировать его отсутствие ни с точки зрения числа забитых голов, ни с точки зрения ответственности. Они не выступают лучше, чем в прошлом году».
Источник — La Gazzetta dello Sport
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