Экс-форвард Ювентуса: «Команде не хватает Роналду»

Легендарный итальянский форвард Лука Тони поделился мнением по поводу причин неудач «Ювентуса» в нынешнем сезоне:

«Роналду не хватает, другого объяснения нет. Португальский чемпион гарантировал большое количество голов, он брал на себя огромную ответственность.

«Юве» не купил топ-игроков, когда Роналду ушел, а оставшиеся футболисты провалились и не смогли компенсировать его отсутствие ни с точки зрения числа забитых голов, ни с точки зрения ответственности. Они не выступают лучше, чем в прошлом году».