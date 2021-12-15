Свитолина – в топ-20 по эйсам в 2021 году

WTA составила рейтинг теннисисток с наибольшим количеством эйсов в 2021 году. Элина Свитолина заняла в нем 18-е место с 177 подачами навылет за год.
Топ-10 рейтинга:
1. Каролина Плишкова (Чехия) - 410
2. Арина Соболенко (Беларусь) 357
3. Эшли Барти (Австралия) 325
4. Елена Рыбакина (Казахстан) 301
5. Вероника Кудерметова (Россия) 298
6. Онс Жабер (Тунис) 280
7. Мария Саккари (Греция) 254
8. Кори Гауфф (США) 248
9. Анетт Контавейт (Эстония) 246
10. Людмила Самсонова (Россия) 234
Наиболее успешным по количеству эйсов для Свитолиной был 2019 год – 229 эйсов.
Источник — Sport.ua
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