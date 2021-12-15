Руни может возглавить Эвертон

Новым главным тренером «Эвертона» может стать 36-летний английский специалист Уэйн Руни, если клуб решит расстаться с нынешним наставником Рафаэлем Бенитесом.
«Эвертон» внимательно следит за успехами Руни в качестве главного тренера «Дерби Каунти».
В качестве игрока Руни выступал за «Эвертон» с 2002 по 2004 годы и с 2017 по 2018 годы.
Источник — The Sun
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