Руни может возглавить Эвертон

Ливерпульский клуб следит за специалистом

  • 15.12.2021 14:52
  • 462 просмотра
  • 3 комментария
Руни может возглавить Эвертон
© Getty Images/Global Images Ukraine

Новым главным тренером «Эвертона» может стать 36-летний английский специалист Уэйн Руни, если клуб решит расстаться с нынешним наставником Рафаэлем Бенитесом.

«Эвертон» внимательно следит за успехами Руни в качестве главного тренера «Дерби Каунти».

В качестве игрока Руни выступал за «Эвертон» с 2002 по 2004 годы и с 2017 по 2018 годы.

Источник — The Sun

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Mac_Gyver
    Mac_Gyver, 15.12.2021 15:38
    0
    Ну и лицо в 36 лет... Руни бухает?
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    rus
    rus, 15.12.2021 15:32
    0
    Какой Руни.
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    romanchik.8409
    romanchik.8409, 15.12.2021 15:24
    0
    Ребят,ну Вы юмористы....Следит за успехами Руни...Дерби каунти 24 и 24 команд Чемпионшипа...Ну как то не успех это
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