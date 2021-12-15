Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «У Шахтера возникли трудности»

Наставник «горняков» рассказал о своей футбольной философии

  • 15.12.2021 14:29
  • 2345 просмотров
  • 2 комментария
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «У Шахтера возникли трудности»
© ФК Шахтер Донецк. Роберто Де Дзерби

Главный тренер донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби рассказал о стиле игры, который исповедует в донецком клубе.

- Стиль игры, который вы исповедовали в Италии, называли «коструционе даль бассо». Какой стиль вы исповедуете с «Шахтером» в Украине?
- Это определенно недоразумение, я объясню. В Италии, особенно в первые годы в «Сассуоло», а до этого еще в «Беневенто», наши соперники атаковали нас, наши ворота. Мы были более слабой командой, почти всегда наши оппоненты были сильнее. Когда другая команда чувствует, что она сильнее, начинает атаковать, а мы не хотели терять мяч. Потому и начинали из глубины поля.

«Шахтер» в этом году, в частности, в чемпионате Украины играл с защитными командами, поэтому и не нуждались в такой игре. В Лиге чемпионов мы встретились с командами, которые нас атаковали. Возникли определенные трудности, ведь до этого мы не были натренированы должным образом, потому что в чемпионате нам преимущественно приходилось играть с командами, которые плотно сидели в обороне.

Источник — BurBuzz

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    dd dent
    dd dent, 15.12.2021 14:58
    0
    Какие трудности если шахта и имеет и скупает дальше сугубо атакующих игроков?
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    Face Control
    Face Control, 15.12.2021 14:57
    0
    Роберто х не скажет.
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