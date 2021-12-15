Прикарпатье продлило контракты с тремя игроками

17 декабря «Прикарпатье» последним среди команд Первой лиги уйдет в отпуск. Президент ФК «Прикарпатье» Василий Ольшанецкий рассказал, где подопечные Олега Рыпана будут готовиться ко второй части сезона и затронул тему кадровых изменений.

«Сегодня были продлены контракты с Андреем Новаком, Василием Французом и Владиславом Семотюком. Больше не будут выступать за «Прикарпатье» Богдан Мыцык, Роман Толочко и Иван Пастух. Скорее всего, покинет нас и Николай Квасный. У нас была договоренность с ним, что если у него будут приглашения из Премьер-лиги, то мы его отпустим.

Из отпуска «Прикарпатье» возвращается 17 января 2022 года. Первые два сбора пройдут в Ивано-Франковске и Яремче, а заключительный — в Винниках, где и будут сыграны первые в новом году, контрольные матчи. Рассчитываем, что усилимся 3-4 новичками», — отметил Ольшанецкий.

«Прикарпатье» занимает в Первой лиге седьмое место, набрав 28 очков.