ФОТО. Тарас СТЕПАНЕНКО: «Надеюсь, бармен готов»

Футболист «Шахтера» отправился в отпуск

  • 15.12.2021 13:29
  • 1646 просмотров
  • 5 комментариев
ФОТО. Тарас СТЕПАНЕНКО: «Надеюсь, бармен готов»
© Instagram. Тарас Степаненко

32-летний украинский полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко отправился в отпуск.

«Лечу в отпуск с женой, мамой, тещей и тремя детьми. Теперь вы понимаете, какой я спокойный человек… Надеюсь, бармен тоже готов», — прокомментировал Тарас свежее фото.

В текущем сезоне Степаненко провел за «Шахтер» 22 матча во всех турнирах, где забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Источник — Instagram

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    alefteev77
    alefteev77, 15.12.2021 13:54
    +3
    Гарне фото. Молодець Тарас. Такі дружні та радісні сімейні фото стали рідкісними в наш час.
    Ссылка
    С Новым годом!⚒
    С Новым годом!⚒, 15.12.2021 13:50
    0
    А где же дедушки?
    Не пей, Тарас, а то станешь как кум Сидорчук...
    Ссылка
    Igor Krasnenko
    Igor Krasnenko, 15.12.2021 14:03
    -1
    alefteev77, 15.12.2021 13:54
    Гарне фото. Молодець Тарас. Такі дружні та радісні сімейні фото стали рідкісними в наш час.
    Чому рідкісні? просто мало хто викладає їх у соц мережі, і правильно роблять
    Ссылка
    PUTIN-HUILO
    PUTIN-HUILO, 15.12.2021 14:02
    -1
    В Крым?
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    potemkin78
    potemkin78, 15.12.2021 13:43
    -2
    он не спокойный он за....
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