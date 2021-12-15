ФОТО. Тарас СТЕПАНЕНКО: «Надеюсь, бармен готов»

32-летний украинский полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко отправился в отпуск.

«Лечу в отпуск с женой, мамой, тещей и тремя детьми. Теперь вы понимаете, какой я спокойный человек… Надеюсь, бармен тоже готов», — прокомментировал Тарас свежее фото.

В текущем сезоне Степаненко провел за «Шахтер» 22 матча во всех турнирах, где забил два мяча и отдал одну результативную передачу.