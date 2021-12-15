ПСЖ нацелился на игрока Баварии

Кингсли Коман может продолжить карьеру в парижском клубе

  • 15.12.2021 13:18
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ПСЖ нацелился на игрока Баварии
© Getty Images/Global Images Ukraine

Парижский ПСЖ нацелился на 25-летнего вингера мюнхенской «Баварии» Кингсли Комана.

Контракт Комана с «Баварией» рассчитан до лета 2023 года, и он до сих пор не продлен. ПСЖ пытается воспользоваться ситуацией.

Коман перешел в «Баварию» из «Ювентуса» летом 2017 года за €21 миллион. В текущем сезоне Кингсли провел за немецкий клуб 17 матчей во всех турнирах, где забил 5 мячей и отдал 2 результативные передачи.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €55 миллионов.

Источник — Calciomercato

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