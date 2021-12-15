ПСЖ нацелился на игрока Баварии

Парижский ПСЖ нацелился на 25-летнего вингера мюнхенской «Баварии» Кингсли Комана.
Контракт Комана с «Баварией» рассчитан до лета 2023 года, и он до сих пор не продлен. ПСЖ пытается воспользоваться ситуацией.
Коман перешел в «Баварию» из «Ювентуса» летом 2017 года за €21 миллион. В текущем сезоне Кингсли провел за немецкий клуб 17 матчей во всех турнирах, где забил 5 мячей и отдал 2 результативные передачи.
Ориентировочная стоимость футболиста составляет €55 миллионов.
Источник — Calciomercato
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