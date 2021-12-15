Алекс ВЕЛИКИХ: «Игра Дженоа против Сампдории – это провал»

Скаут Серии А Алекс Великих подвел первых матчей «Дженоа» под руководством украинского тренера Андрея Шевченко.

«Ставка Шевченко на лидеров, которые должны были тянуть команду вверх, не дало ожидаемого результата, было много травмированных. Это сильно отразилось на том, что ожидал увидеть Шевченко.

Сейчас стоит задача – дотянуть до зимнего окна с наименьшими потерями и потом уже усилиться и дать Шевченко показать свой тренерский талант.

После неудачных матчей «Дженоа» позитивное отношение со стороны болельщиков и журналистов свелось к концу именно после дерби с «Сампдорией». Ту игру, которую показала «Дженоа» в этом поединке – это провал».

В текущем сезоне Серии А «Дженоа» занимает 18-е место в турнирной таблице, набрав 10 очков.