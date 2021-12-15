Сергей ГРИНЬ: «Спорт и политика – это разные вещи»

Нападающий «Александрии» Сергей Гринь поделился мыслями о войне на Донбассе.
– У меня родители там до сих пор живут. Так как не было ДНР в Волновахе, они решили остаться там. Я предлагал родителям уехать, но они отказались. Они сказали, что там дом и все нормально. Что сейчас там неопасно. Был только один обстрел автобуса, но из моей семьи тогда никто не пострадал.
– Вот после таких действий со стороны российских оккупантов, Вы могли бы переехать играть в российском чемпионате?
– Не знаю… Я не хочу вообще говорить о политике, потому что спорт и политика – это разные вещи.
Источник — UA-Football
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