Сергей ГРИНЬ: «Спорт и политика – это разные вещи»

Форвард «Александрии» – о возможности перехода в российский клуб

  • 15.12.2021 12:39
  • 641 просмотр
  • 7 комментариев
Сергей ГРИНЬ: «Спорт и политика – это разные вещи»
© ФК Александрия. Сергей Гринь

Нападающий «Александрии» Сергей Гринь поделился мыслями о войне на Донбассе.

– У меня родители там до сих пор живут. Так как не было ДНР в Волновахе, они решили остаться там. Я предлагал родителям уехать, но они отказались. Они сказали, что там дом и все нормально. Что сейчас там неопасно. Был только один обстрел автобуса, но из моей семьи тогда никто не пострадал.

– Вот после таких действий со стороны российских оккупантов, Вы могли бы переехать играть в российском чемпионате?
– Не знаю… Я не хочу вообще говорить о политике, потому что спорт и политика – это разные вещи.

Источник — UA-Football

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Умник
    Умник, 15.12.2021 13:07
    +6
    Идиотизм.
    Футбол всегда был и остаётся политикой.
    А также рычагом влияния в мире
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    chehcr7rm
    chehcr7rm, 15.12.2021 12:52
    +6
    Тобто якщо не з твоє сім’ї гинуть на війні то пох?
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    dimalena
    dimalena, 15.12.2021 13:12
    +5
    Вате в глубине душе самой стыдно за свою предательскую позицию. Отсюда и размазанные ответы на простые вопросы. Їдь в рашку, синку, намає чого тобі тут робити.
    Ссылка
    PUTIN-HUILO
    PUTIN-HUILO, 15.12.2021 12:57
    +4
    Еще один "мышебрат"
    Ссылка
    Prokhosziy
    Prokhosziy, 15.12.2021 13:30
    +3
    довбень
    Ссылка
    0665826283
    0665826283, 15.12.2021 12:56
    +3
    Сирун! Бо боїтся признатся що ненавидить Україну.
    Ссылка
    aleks19826
    aleks19826, 15.12.2021 14:18
    0
    Пацик, шо ви цих донецьких ловите на патріотизмі? У нього батьки там полупатріоти України і днр розриваються між рідними місцями і виїздом в білу Україну, щось скаже проти рускіх, то їх будуть тягати. Вони полукровки і живуть, де гроші платять так що не судіть донецьких футболєрів жорстко: вони охлос звичайний і не вішати ж нам їх в цивілізованій країні. Тільки мітка в особовій справі: неблагодійний і все. Хай грають у футбол, баскетбол, але в органи влади ні вони, ні їх діти не мають права іти. Все просто. Вибирайте мене депутатом і біла, титульна нація матиме тільки право обіймати високі державні посади! )))
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