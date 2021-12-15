Богдан ШУСТ: «Я остаюсь в Ингульце»

Украинский вратарь не собирается покидать клуб из Петрово

  • 15.12.2021 12:35
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Богдан ШУСТ: «Я остаюсь в Ингульце»
© ФК Ингулец. Богдан Шуст

35-летний украинский голкипер «Ингульца» Богдан Шуст подвел итоги выступления команды в первой части сезона.

«Ожидали набрать больше очков, но закончили первую часть сезона на 14-м месте в турнирной таблице. Конечно, хотели большего.

Сейчас важно проанализировать этот отрезок чемпионата, сделать правильные выводы и хорошо провести селекционную работу.

Мои планы? Я остаюсь в «Ингульце», — отметил Шуст.

В текущем сезоне УПЛ 35-летний Шуст в составе «Ингульца» провел пять матчей, в которых пропустил семь мячей.

Команда из Петрово ушла на зимний перерыв на 14-м месте турнирной таблицы УПЛ, набрав 13 очков.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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