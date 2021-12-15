Заместитель генерального директора Динамо: «Не хотелось ехать в Шотландию»

Сергей Мохник поделился ожиданиями от поединка с «Депортиво» U-19

  • 15.12.2021 12:22
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Заместитель генерального директора Динамо: «Не хотелось ехать в Шотландию»
© ФК Динамо Киев

Результаты жеребьевки стыковых матчей Юношеской Лиги УЕФА для «Динамо» U19 прокомментировал заместитель генерального директора клуба Сергей Мохник:

– На этом этапе нет слабых соперников. Единственное – не хотелось ехать в Шотландию, ведь нужно было бы делать дополнительные визы. Все соперники достойные, будем готовиться. «Депортиво» – чемпион Испании, этим все сказано.

– В феврале Испания лучшая страна для футбола, чем северные варианты?
– Да, думаю, там поля будут в хорошем состоянии, и мы достойно сыграем. 11-12 января наша команда выйдет из отпуска, будет проведено медицинское обследование, далее в течение определенного времени команда будет тренироваться в Киеве, а 22-23 января улетает на сбор в Турцию, где будет работать до матча с «Депортиво» и прямо оттуда вылетит в Испанию.

Во время сбора у нас запланировано четыре товарищеских матча, поэтому, думаю, мы хорошо подготовимся. Главное, что в Испании игра состоится на хорошем поле без снега. Будем стараться представить Украину на этой стадии как можно лучше. Для нас это гордость. У «Динамо» есть проблемы, мы потеряли трех ведущих футболистов на матч с «Депортиво», что поделаешь, будем решать эту проблему и постараемся пройти как можно дальше.

Очень нравится настрой наших ребят на каждый матч, хочу их поблагодарить за это. В течение шести матчей ни разу не было недооценки соперника, к каждой игре ребята относились очень внимательно с первой и до последней минуты. Этот командный дух помог в некоторых матчах. Иногда на нашей стороне была фортуна, но везет сильнейшим.

Источник — ФК Динамо Киев

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