Андрей БАЦУЛА: «Меня хотели оставить в Динамо»

29-летний украинский защитник Андрей Бацула рассказал, почему решил перейти из минского «Динамо» в полтавскую «Ворсклу».

— Андрей, почему ты ушел из минского «Динамо»?

— Еще до варианта с «Ворсклой» меня хотели оставить в «Динамо», просили, чтобы я не подписывал новых соглашений, нужно было подождать, поскольку там начались проблемы с финансированием. Ужесточали лимит на легионеров, потолки в зарплатах… Поэтому, когда появился вариант с «Ворсклой», я практически не задумывался. Мы с семьей решили вернуться домой, ведь Полтава, по сути, родной для меня город. Тем более, что дочери в следующем году нужно идти в школу…