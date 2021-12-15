Андрей БАЦУЛА: «Меня хотели оставить в Динамо»

Но украинский футболист выбрал полтавскую «Ворсклу»

  • 15.12.2021 11:56
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Андрей БАЦУЛА: «Меня хотели оставить в Динамо»
© ФК Динамо Минск. Андрей Бацула

29-летний украинский защитник Андрей Бацула рассказал, почему решил перейти из минского «Динамо» в полтавскую «Ворсклу».

— Андрей, почему ты ушел из минского «Динамо»?
— Еще до варианта с «Ворсклой» меня хотели оставить в «Динамо», просили, чтобы я не подписывал новых соглашений, нужно было подождать, поскольку там начались проблемы с финансированием. Ужесточали лимит на легионеров, потолки в зарплатах… Поэтому, когда появился вариант с «Ворсклой», я практически не задумывался. Мы с семьей решили вернуться домой, ведь Полтава, по сути, родной для меня город. Тем более, что дочери в следующем году нужно идти в школу… 

Источник — zbirna.com

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