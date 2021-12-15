Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Мудрик может повести за собой сборную Украины»

Наставник «Шахтера» высоко ценит украинского вингера

  • 15.12.2021 11:42
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Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Мудрик может повести за собой сборную Украины»
© ФК Шахтер Донецк. Михаил Мудрик

Главный тренер донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби прокомментировал прогресс Михаила Мудрика.

- Сейчас почетно быть итальянцем, ваша страна – чемпионат Европы, Локателли, Берарди ваши бывшие подопечные в Сассуоло, выиграли чемпионат Европы. Что для вас, как для их бывшего ментора, это значит? Что вы им сказали?
- Большая честь и гордость за то, чего они добились, кем они стали. Если я думаю о «Шахтере», мне было бы приятно, когда, возможно, Мудрик смог бы так повести за собой сборную Украины в Катаре. Не хочу давать советы тренеру сборной Петракову. Это просто факт – Мудрик очень вырос как игрок. Так росли Локателли и Берарди. Он может сделать то же самое.

Источник — BurBuzz

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