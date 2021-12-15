Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Мудрик может повести за собой сборную Украины»

Главный тренер донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби прокомментировал прогресс Михаила Мудрика.

- Сейчас почетно быть итальянцем, ваша страна – чемпионат Европы, Локателли, Берарди ваши бывшие подопечные в Сассуоло, выиграли чемпионат Европы. Что для вас, как для их бывшего ментора, это значит? Что вы им сказали?

- Большая честь и гордость за то, чего они добились, кем они стали. Если я думаю о «Шахтере», мне было бы приятно, когда, возможно, Мудрик смог бы так повести за собой сборную Украины в Катаре. Не хочу давать советы тренеру сборной Петракову. Это просто факт – Мудрик очень вырос как игрок. Так росли Локателли и Берарди. Он может сделать то же самое.